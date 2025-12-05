https://1prime.ru/20251205/putin-865238012.html

Россия и Индия расширят сотрудничество в сфере высоких технологий

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Индии появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями. "Возможности нашего сотрудничества расширяются. У нас появляются новые направления, связанные с высокими технологиями, связанные с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, высоких технологий в широком смысле слова, искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии.

