Россия и Индия расширят сотрудничество в сфере высоких технологий
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Индии появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями. "Возможности нашего сотрудничества расширяются. У нас появляются новые направления, связанные с высокими технологиями, связанные с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, высоких технологий в широком смысле слова, искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии.
