Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Индии
Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Индии
2025-12-05T14:13+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Динамика товарооборота между Россией и Индией за последние три года показала рекордный уровень, в 2024 году она составила 64 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Россия и Индия давние и близкие партнеры по торговле. Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами, а в последние 3 года динамика вообще была рекордная - до 80%. В результате, по итогам прошлого года, объем российско-индийской торговли достиг 64 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров.
