Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Индии

Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Динамика товарооборота между Россией и Индией за последние три года показала рекордный уровень, в 2024 году она составила 64 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Россия и Индия давние и близкие партнеры по торговле. Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами, а в последние 3 года динамика вообще была рекордная - до 80%. В результате, по итогам прошлого года, объем российско-индийской торговли достиг 64 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров.

