Путин оценил влияние торгового соглашения между Индией и ЕАЭС
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и ЕАЭС позитивно сказалось бы на экономических связях России и Индии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Позитивный эффект в этом плане, как представляется, дало бы и скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)", - сказал российский лидер на пленарном заседании российско-индийского форума импортеров.
