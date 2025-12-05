https://1prime.ru/20251205/putin-865244165.html

Путин оценил влияние торгового соглашения между Индией и ЕАЭС

Путин оценил влияние торгового соглашения между Индией и ЕАЭС

2025-12-05T14:22+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и ЕАЭС позитивно сказалось бы на экономических связях России и Индии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Позитивный эффект в этом плане, как представляется, дало бы и скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)", - сказал российский лидер на пленарном заседании российско-индийского форума импортеров.

