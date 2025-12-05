Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали тревожное заявление после речи Путина - 05.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали тревожное заявление после речи Путина
2025-12-05T23:14+0300
2025-12-05T23:14+0300
в мире
европа
москва
украина
владимир путин
россия
мид рф
нато
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Иллюзия контроля над эскалацией конфликта может привести Европу к прямому противостоянию с Россией, заметил в эфире на YouTube-канале Judging Freedom профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии.Так он прокомментировал недавние слова президента России Владимира Путина. Во вторник президент подчеркнул, что Россия не стремится к войне с Европой, но готова к такому сценарию, если он станет реальностью.Путин также отметил, что в случае начала противостояния с Европой, Москва может быстрее оказаться в положении, когда ей не с кем будет вести переговоры."Я думаю, что европейские разведки должны отказаться от иллюзий контроля над эскалацией. Они считают, что мы можем послать небольшие силы, запустить несколько ракет по России и затем удерживать ситуацию под контролем", — сказал эксперт.Дизен считает, что это заблуждение основано на надежде, что Россия останется сдержанной, несмотря на пересечение её "красных линий". Однако, по мнению эксперта, это неверно, и ответ Москвы будет быстрым и решительным в случае эскалации.В МИД России подчеркивали, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы и может привести к резкой эскалации. В министерстве ранее охарактеризовали заявления о возможном размещении войск альянса на Украине как подстрекательство к продолжению конфликта.
европа
москва
украина
23:14 05.12.2025
 
На Западе сделали тревожное заявление после речи Путина

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Иллюзия контроля над эскалацией конфликта может привести Европу к прямому противостоянию с Россией, заметил в эфире на YouTube-канале Judging Freedom профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии.
Так он прокомментировал недавние слова президента России Владимира Путина. Во вторник президент подчеркнул, что Россия не стремится к войне с Европой, но готова к такому сценарию, если он станет реальностью.
Путин также отметил, что в случае начала противостояния с Европой, Москва может быстрее оказаться в положении, когда ей не с кем будет вести переговоры.
"Я думаю, что европейские разведки должны отказаться от иллюзий контроля над эскалацией. Они считают, что мы можем послать небольшие силы, запустить несколько ракет по России и затем удерживать ситуацию под контролем", — сказал эксперт.
Дизен считает, что это заблуждение основано на надежде, что Россия останется сдержанной, несмотря на пересечение её "красных линий". Однако, по мнению эксперта, это неверно, и ответ Москвы будет быстрым и решительным в случае эскалации.
В МИД России подчеркивали, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы и может привести к резкой эскалации. В министерстве ранее охарактеризовали заявления о возможном размещении войск альянса на Украине как подстрекательство к продолжению конфликта.
В миреЕВРОПАМОСКВАУКРАИНАВладимир ПутинРОССИЯМИД РФНАТО
 
 
