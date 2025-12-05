На Западе сделали тревожное заявление после речи Путина
Дизен: уверенность в контроле над конфликтом опасна для Европы
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Иллюзия контроля над эскалацией конфликта может привести Европу к прямому противостоянию с Россией, заметил в эфире на YouTube-канале Judging Freedom профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии.
Так он прокомментировал недавние слова президента России Владимира Путина. Во вторник президент подчеркнул, что Россия не стремится к войне с Европой, но готова к такому сценарию, если он станет реальностью.
Путин также отметил, что в случае начала противостояния с Европой, Москва может быстрее оказаться в положении, когда ей не с кем будет вести переговоры.
"Я думаю, что европейские разведки должны отказаться от иллюзий контроля над эскалацией. Они считают, что мы можем послать небольшие силы, запустить несколько ракет по России и затем удерживать ситуацию под контролем", — сказал эксперт.
Дизен считает, что это заблуждение основано на надежде, что Россия останется сдержанной, несмотря на пересечение её "красных линий". Однако, по мнению эксперта, это неверно, и ответ Москвы будет быстрым и решительным в случае эскалации.
В МИД России подчеркивали, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы и может привести к резкой эскалации. В министерстве ранее охарактеризовали заявления о возможном размещении войск альянса на Украине как подстрекательство к продолжению конфликта.