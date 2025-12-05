https://1prime.ru/20251205/rezervy-865248171.html
ЦБ назвал международные резервы на 1 декабря
ЦБ назвал международные резервы на 1 декабря - 05.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал международные резервы на 1 декабря
Международные резервы РФ составили на начало дня 1 декабря 2025 года 734,588 миллиарда долларов против 725,841 миллиарда долларов на 1 ноября, сообщил Банк... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T16:05+0300
2025-12-05T16:05+0300
2025-12-05T16:07+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ составили на начало дня 1 декабря 2025 года 734,588 миллиарда долларов против 725,841 миллиарда долларов на 1 ноября, сообщил Банк России.За ноябрь резервы выросли на 8,747 миллиарда долларов, или на 1,2%.
https://1prime.ru/20251205/tsb-865239084.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, финансы, банки, рф
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, РФ
ЦБ назвал международные резервы на 1 декабря
ЦБ: международные резервы на 1 декабря составили $734,588 млрд