Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд

Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд

2025-12-05T16:29+0300

экономика

финансы

банки

россия

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость золотого запаса России по итогам ноября превысила рекордные 300 миллиардов долларов, а его доля в резервах выросла до 42,3% - максимума с зимы 1995 года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 декабря выросли до 734,6 миллиарда долларов с 725,8 миллиарда на 1 ноября. Вложения России в золото в конце осени увеличились на 3,6% и составили рекордные в современной истории 310,7 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимумы уже четвертый месяц подряд. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 42,3% с 41,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с февраля 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 43,9%, хотя его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

Новости

