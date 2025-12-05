https://1prime.ru/20251205/rfpi-865237734.html
РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал
РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал - 05.12.2025, ПРАЙМ
РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T10:15+0300
2025-12-05T10:15+0300
2025-12-05T10:15+0300
технологии
россия
индия
рф
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862873826_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_45cdb12f88b8b8cf600586b614d5c74e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у сотрудничества РФ и Индии в сфере высоких технологий есть большой потенциал. "Мы видим большой потенциал именно в сфере высоких технологий. Мы также знаем, что "Иннопрактика" развивает технологические проекты российские на территории Индии. Поэтому больше у нас упор сейчас о том, как сотрудничество в инвестиционной сфере может кратно увеличиваться, в том числе за счет того, что российские компании будут выходить на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
https://1prime.ru/20251204/indiya-865192061.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862873826_0:0:2619:1965_1920x0_80_0_0_17391213af300c47fcbc503e8ccd819e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, индия, рф, кирилл дмитриев, рфпи
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал
Дмитриев: сотрудничество России и Индии в сфере высоких технологий имеет большой потенциал