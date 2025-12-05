https://1prime.ru/20251205/rfpi-865237734.html

РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у сотрудничества РФ и Индии в сфере высоких технологий есть большой потенциал. "Мы видим большой потенциал именно в сфере высоких технологий. Мы также знаем, что "Иннопрактика" развивает технологические проекты российские на территории Индии. Поэтому больше у нас упор сейчас о том, как сотрудничество в инвестиционной сфере может кратно увеличиваться, в том числе за счет того, что российские компании будут выходить на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.

