РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал - 05.12.2025
РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал
РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал - 05.12.2025, ПРАЙМ
РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у... | 05.12.2025
2025-12-05T10:15+0300
2025-12-05T10:15+0300
технологии
россия
индия
рф
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862873826_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_45cdb12f88b8b8cf600586b614d5c74e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у сотрудничества РФ и Индии в сфере высоких технологий есть большой потенциал. "Мы видим большой потенциал именно в сфере высоких технологий. Мы также знаем, что "Иннопрактика" развивает технологические проекты российские на территории Индии. Поэтому больше у нас упор сейчас о том, как сотрудничество в инвестиционной сфере может кратно увеличиваться, в том числе за счет того, что российские компании будут выходить на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
индия
рф
технологии, россия, индия, рф, кирилл дмитриев, рфпи
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
10:15 05.12.2025
 
РФПИ: у сотрудничества с Индией в сфере высоких технологий есть потенциал

Дмитриев: сотрудничество России и Индии в сфере высоких технологий имеет большой потенциал

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у сотрудничества РФ и Индии в сфере высоких технологий есть большой потенциал.
"Мы видим большой потенциал именно в сфере высоких технологий. Мы также знаем, что "Иннопрактика" развивает технологические проекты российские на территории Индии. Поэтому больше у нас упор сейчас о том, как сотрудничество в инвестиционной сфере может кратно увеличиваться, в том числе за счет того, что российские компании будут выходить на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
Президент РФ В.Путин
Путин рассказал о плане сотрудничества России и Индии
Вчера, 09:29
 
ТехнологииРОССИЯИНДИЯРФКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
