Росавиация дала рекомендации для снижения рисков выкатывания самолетов

2025-12-05T16:12+0300

бизнес

росавиация

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Росавиация дала рекомендации своим территориальным управлениям для снижения рисков выкатывания зимой воздушных судов за пределы взлетно-посадочных полос, указав, что минимизировать их можно профилактическими мерами, следует из сообщения ведомства. "Территориальным управлениям Росавиации поручили провести работу с операторами аэропортов по неукоснительному содержанию взлетно-посадочных полос в нормативном состоянии", — говорится в сообщении. Замглавы Росавиации Сергей Страмоус провел плановое профилактическое совещание по вопросам, связанным с выкатыванием воздушных судов за пределы взлетно-посадочной полосы. "В зимнем сезоне есть определенные моменты, осложняющие эксплуатацию воздушных судов. Все они известны заранее, риски можно минимизировать профилактическими мерами", - сказал Страмоус. "Наша общая задача – безопасное выполнение полетов. В рамках системы управления безопасностью полетов каждый на своем месте должен эту функцию выполнять. И тогда эта система будет справляться с теми рисками, которые перед нами появляются", - добавил он. Среди основных рекомендаций при работе с летным экипажем Росавиация выделила использование в программах анализа полезных данных критерий, позволяющий выявлять отклонения в технике пилотирования при посадке, а также контролировать параметры стабилизированного захода. Кроме того, стоит изучать на занятиях факторы и условия, влияющие на причины продольных и боковых выкатываний при посадке. При работе с летным экипажем необходимо проводить оценку рисков при выполнении визуальных заходов на посадку и учитывать особенности техники пилотирования самолета при взлете и посадке при предельном значении боковой составляющей скорости ветра.

