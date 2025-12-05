https://1prime.ru/20251205/roskomnadzor-865260196.html
Роскомнадзор заявил, что не блокирует игру Minecraft
2025-12-05T18:56+0300
технологии
роскомнадзор
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил, что не блокирует игру Minecraft, на фоне информации якобы о ее блокировке. Ранее ряд Telegram-каналов начали распространять информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы "внесли в перечень запрещенных". "Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе", - сообщили в ведомстве, комментируя ограничение доступа к Minecraft.
