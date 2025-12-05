Роснедра ожидают прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев

https://1prime.ru/20251205/rosnedra-865249975.html
ЯКУТСК, 5 дек - ПРАЙМ. Роснедра ожидают небольшой прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев 2025 года, их снижения не будет, рассказал журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов в кулуарах II Дальневосточного форума недропользования в Якутске. "По углеводородам мы обеспечиваем воспроизводство, то есть мы ставим геологических запасов примерно столько, сколько добываем. Вот в этом отношении количество запасов не уменьшается. Но ситуация реально немножко более сложная, потому что не все из тех запасов геологических, которые мы разведываем и ставим на государственный учет, не все пока рентабельны. Но в целом мы прирост по углеводородам обеспечиваем", - ответил он на вопрос о приросте запасов углеводородов за 11 месяцев. По словам Казанова, прирост запасов редкоземельных металлов по итогам 11 месяцев ожидается в первую очередь за счет месторождений еще советского времени, на которых сейчас ведется доразведка. Кроме того, он отметил, что Дальний Восток является основой сырьевой базы страны, в частности в Якутии максимально сосредоточены почти все перспективные виды сырья - от углеводородов до рудных полезных ископаемых. Новые налоговые льготы для геологов в регионе, которые будут действовать с 2026 года для участников проекта "Геология: возрождение легенды", отразятся на отрасли, так как усилия геологов будут поддержаны. Прирост запасов нефти и конденсата в России за первые девять месяцев 2025 года составил 80,5 миллиона тонн, газа - 450 миллиардов кубометров, сообщали РИА Новости в пресс-службе Роснедр в ноябре. Прирост запасов редкоземельных металлов за тот же период достиг 32,7 тысячи тонн.
