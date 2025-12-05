Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра ожидают прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/rosnedra-865249975.html
Роснедра ожидают прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев
Роснедра ожидают прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев - 05.12.2025, ПРАЙМ
Роснедра ожидают прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев
Роснедра ожидают небольшой прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев 2025 года, их снижения не будет, рассказал журналистам руководитель Роснедр Олег... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T16:33+0300
2025-12-05T16:33+0300
якутск
дальний восток
якутия
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
ЯКУТСК, 5 дек - ПРАЙМ. Роснедра ожидают небольшой прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев 2025 года, их снижения не будет, рассказал журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов в кулуарах II Дальневосточного форума недропользования в Якутске. "По углеводородам мы обеспечиваем воспроизводство, то есть мы ставим геологических запасов примерно столько, сколько добываем. Вот в этом отношении количество запасов не уменьшается. Но ситуация реально немножко более сложная, потому что не все из тех запасов геологических, которые мы разведываем и ставим на государственный учет, не все пока рентабельны. Но в целом мы прирост по углеводородам обеспечиваем", - ответил он на вопрос о приросте запасов углеводородов за 11 месяцев. По словам Казанова, прирост запасов редкоземельных металлов по итогам 11 месяцев ожидается в первую очередь за счет месторождений еще советского времени, на которых сейчас ведется доразведка. Кроме того, он отметил, что Дальний Восток является основой сырьевой базы страны, в частности в Якутии максимально сосредоточены почти все перспективные виды сырья - от углеводородов до рудных полезных ископаемых. Новые налоговые льготы для геологов в регионе, которые будут действовать с 2026 года для участников проекта "Геология: возрождение легенды", отразятся на отрасли, так как усилия геологов будут поддержаны. Прирост запасов нефти и конденсата в России за первые девять месяцев 2025 года составил 80,5 миллиона тонн, газа - 450 миллиардов кубометров, сообщали РИА Новости в пресс-службе Роснедр в ноябре. Прирост запасов редкоземельных металлов за тот же период достиг 32,7 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026019.html
якутск
дальний восток
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
якутск, дальний восток, якутия, роснедра
Якутск, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Роснедра
16:33 05.12.2025
 
Роснедра ожидают прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев

Роснедра ждут небольшой прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев 2025 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра"
Стенд компании Роснедра - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Стенд компании "Роснедра". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯКУТСК, 5 дек - ПРАЙМ. Роснедра ожидают небольшой прирост запасов углеводородов по итогам 11 месяцев 2025 года, их снижения не будет, рассказал журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов в кулуарах II Дальневосточного форума недропользования в Якутске.
"По углеводородам мы обеспечиваем воспроизводство, то есть мы ставим геологических запасов примерно столько, сколько добываем. Вот в этом отношении количество запасов не уменьшается. Но ситуация реально немножко более сложная, потому что не все из тех запасов геологических, которые мы разведываем и ставим на государственный учет, не все пока рентабельны. Но в целом мы прирост по углеводородам обеспечиваем", - ответил он на вопрос о приросте запасов углеводородов за 11 месяцев.
По словам Казанова, прирост запасов редкоземельных металлов по итогам 11 месяцев ожидается в первую очередь за счет месторождений еще советского времени, на которых сейчас ведется доразведка.
Кроме того, он отметил, что Дальний Восток является основой сырьевой базы страны, в частности в Якутии максимально сосредоточены почти все перспективные виды сырья - от углеводородов до рудных полезных ископаемых.
Новые налоговые льготы для геологов в регионе, которые будут действовать с 2026 года для участников проекта "Геология: возрождение легенды", отразятся на отрасли, так как усилия геологов будут поддержаны.
Прирост запасов нефти и конденсата в России за первые девять месяцев 2025 года составил 80,5 миллиона тонн, газа - 450 миллиардов кубометров, сообщали РИА Новости в пресс-службе Роснедр в ноябре. Прирост запасов редкоземельных металлов за тот же период достиг 32,7 тысячи тонн.
Газпром нефть - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-сентябре выросла на 4,3%
28 ноября, 17:11
 
ЯкутскДальний ВостокЯКУТИЯРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала