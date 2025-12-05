https://1prime.ru/20251205/rossija-865230286.html

Россия заняла 11-е место в "Большой двадцатке" по цене электроэнергии

2025-12-05T02:17+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Дороже всего электроэнергия для предприятий среди стран "Большой двадцатки" обходится европейским странам, а вот доступнее всего она в Индонезии и Саудовской Аравии, Россия при этом расположилась на 11-м месте, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Евростата. Так, по последним доступным данным на этот год, дороже всего киловатт-час для предприятий обходится в Италии - 0,28 доллара. Также в пятерку по дороговизне вошли Австралия - 0,26 доллара за киловатт-час, Германия - 0,24, Великобритания - 0,23 и Мексика - 0,22. Также в десятку вошли Франция (0,18 доллара), Япония (0,17), Бразилия (0,122), Южная Корея и Индия (по 0,12). В России же средняя стоимость электроэнергии для предприятий за киловатт в час сейчас составляет около 9 рублей, прокомментировал РИА Новости гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Таким образом, РФ расположилась на 11-м месте со стоимостью электроэнергии около 0,117 доллара за киловатт-час. Аверьянов при этом обратил внимание на то, что конечная стоимость электроэнергии зависит от региона, мощности и ценовой категории объемов потребления предприятием, часов потребления и поставщика услуг. "В Москве, например, стоимость у разных поставщиков может отличаться на рубль, в Московской области - разница может варьироваться от 20 копеек до рубля. Для предприятий с мощностью выше 10 МВт тарифы варьируются около 4-5 рублей также в зависимости от региона, поставщика, времени суток", - объяснил он. Стоит отметить, что среди "Большой двадцатки" Россия все же оказалась ближе к странам с самым доступным по цене электричеством. За ней идут Китай (0,11 доллара), Канада, ЮАР (по 0,1 доллара), Турция, Аргентина и США (по 0,09 доллара). Самый недорогой киловатт-час оказался в Саудовской Аравии - 0,072 доллара и Индонезии - 0,067 доллара.

