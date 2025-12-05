Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до более 33 миллиардов долларов - максимума с 1998 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка. Объем задолженности других стран перед Россией за 2024 год вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Последний раз выше этой отметки показатель был в 1998 году, составив 38 миллиардов долларов. Всего перед Россией обязательства были у 38 государств. Больше всех в прошлом году занимала Бангладеш - за год ее задолженность подскочила на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов долларов, а Индия - на 799 миллионов. Более скромно наращивали долги Узбекистан - на 39 миллионов долларов, Афганистан - на 17 миллионов, Йемен - на 7 миллионов и Шри-Ланка - на 3 миллиона долларов. Сильнее же всего сократила обязательства Белоруссия - на 125 миллионов долларов.
04:15 05.12.2025 (обновлено: 04:45 05.12.2025)
 
Россия в 2024 году нарастила кредитование других стран

Россия в 2024 году нарастила кредитование других стран до 33 миллиардов долларов

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до более 33 миллиардов долларов - максимума с 1998 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.
Объем задолженности других стран перед Россией за 2024 год вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Последний раз выше этой отметки показатель был в 1998 году, составив 38 миллиардов долларов.
Всего перед Россией обязательства были у 38 государств. Больше всех в прошлом году занимала Бангладеш - за год ее задолженность подскочила на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов долларов, а Индия - на 799 миллионов.
Более скромно наращивали долги Узбекистан - на 39 миллионов долларов, Афганистан - на 17 миллионов, Йемен - на 7 миллионов и Шри-Ланка - на 3 миллиона долларов.
Сильнее же всего сократила обязательства Белоруссия - на 125 миллионов долларов.
 
