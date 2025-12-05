https://1prime.ru/20251205/rossija-865231888.html

Россия в 2024 году нарастила кредитование других стран

Россия в 2024 году нарастила кредитование других стран - 05.12.2025, ПРАЙМ

Россия в 2024 году нарастила кредитование других стран

Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до более 33 миллиардов долларов - максимума с 1998 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T04:15+0300

2025-12-05T04:15+0300

2025-12-05T04:45+0300

финансы

банки

экономика

бангладеш

египет

индия

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865231888.jpg?1764899103

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до более 33 миллиардов долларов - максимума с 1998 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка. Объем задолженности других стран перед Россией за 2024 год вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Последний раз выше этой отметки показатель был в 1998 году, составив 38 миллиардов долларов. Всего перед Россией обязательства были у 38 государств. Больше всех в прошлом году занимала Бангладеш - за год ее задолженность подскочила на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов долларов, а Индия - на 799 миллионов. Более скромно наращивали долги Узбекистан - на 39 миллионов долларов, Афганистан - на 17 миллионов, Йемен - на 7 миллионов и Шри-Ланка - на 3 миллиона долларов. Сильнее же всего сократила обязательства Белоруссия - на 125 миллионов долларов.

бангладеш

египет

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бангладеш, египет, индия, всемирный банк