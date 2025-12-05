Россияне в этом году тратят на шампанское и игристое вино по 566 рублей

https://1prime.ru/20251205/rossijane-865230541.html
2025-12-05T03:03+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россияне в этом году тратят на шампанское и игристое вино в среднем по 566 рублей, спрос на эти алкогольные напитки вырос при этом на 10% по сравнению с прошлым годом, выяснили для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"Шампанское/игристое вино - медианная цена 566 рублей. Число покупок - выше на 10%", - подсчитали авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.
По словам аналитиков, повышенный интерес на игристое коррелирует с более высоким спросом на новогоднюю атрибутику и мандарины.
"В этом году подъему продаж способствует также более ранняя праздничная выкладка в рознице, которая появилась в ряде магазинов еще в конце сентября", - добавляют они.
