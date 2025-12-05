https://1prime.ru/20251205/rossijane-865230541.html

Россияне в этом году тратят на шампанское и игристое вино по 566 рублей

Россияне в этом году тратят на шампанское и игристое вино по 566 рублей - 05.12.2025, ПРАЙМ

Россияне в этом году тратят на шампанское и игристое вино по 566 рублей

Россияне в этом году тратят на шампанское и игристое вино в среднем по 566 рублей, спрос на эти алкогольные напитки вырос при этом на 10% по сравнению с прошлым | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T03:03+0300

2025-12-05T03:03+0300

2025-12-05T03:03+0300

бизнес

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865230541.jpg?1764892980

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россияне в этом году тратят на шампанское и игристое вино в среднем по 566 рублей, спрос на эти алкогольные напитки вырос при этом на 10% по сравнению с прошлым годом, выяснили для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД". "Шампанское/игристое вино - медианная цена 566 рублей. Число покупок - выше на 10%", - подсчитали авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года. По словам аналитиков, повышенный интерес на игристое коррелирует с более высоким спросом на новогоднюю атрибутику и мандарины. "В этом году подъему продаж способствует также более ранняя праздничная выкладка в рознице, которая появилась в ряде магазинов еще в конце сентября", - добавляют они.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия