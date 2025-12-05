Россияне рассказали о конфликтах из-за графика отпусков

https://1prime.ru/20251205/rossijane-865231226.html

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Практически каждый третий россиянин сталкивается на работе с конфликтами из-за графика отпусков: порой разрешить их удается только с помощью сотрудников кадровой службы, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "График отпусков относится к обязательным документам, и многие работодатели уже составили его на 2026 год. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкивается практически каждый третий работник: 28% разрешают их самостоятельно, а еще 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков", - показало исследование мнений 1 600 респондентов. По данным исследования, двум из трех россиян удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами. Аналитики отметили слегка нарушенное гендерное равновесие - женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 27% соответственно). Больше всего споров возникает в коллективах 35-45-летних, о таких инцидентах рассказали 36% респондентов этого возраста. Наименее конфликтной оказалась молодежь до 35 лет.

