Россия и Индия договорились решать проблемы инвесторов в энергетике
Россия и Индия договорились решать проблемы инвесторов в энергетике - 05.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия договорились решать проблемы инвесторов в энергетике
Россия и Индия договорились решать проблемы, с которыми сталкиваются их инвесторы в энергетическом секторе. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T13:58+0300
2025-12-05T13:58+0300
2025-12-05T13:58+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия договорились решать проблемы, с которыми сталкиваются их инвесторы в энергетическом секторе. Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны также отметили важность оперативного решения вопросов, связанных с инвестиционными проектами в области энергетики, и договорились решать различные проблемы, с которыми сталкиваются их инвесторы в энергетическом секторе", - говорится в заявлении.
Россия и Индия договорились решать проблемы инвесторов в энергетике
Россия и Индия договорились решать проблемы своих инвесторов в энергетическом секторе
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия договорились решать проблемы, с которыми сталкиваются их инвесторы в энергетическом секторе.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия
: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны также отметили важность оперативного решения вопросов, связанных с инвестиционными проектами в области энергетики, и договорились решать различные проблемы, с которыми сталкиваются их инвесторы в энергетическом секторе", - говорится в заявлении.
