Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
05.12.2025
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
2025-12-05T15:39+0300
2025-12-05T15:39+0300
2025-12-05T15:39+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы предложения свои направили... В том числе и производить здесь (в Индии - ред.), с локализацией. Они (индийские партнеры - ред.) сказали: "Подумаем", - сказал Чемезов в эфире Первого канала.
