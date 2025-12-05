Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57 - 05.12.2025, ПРАЙМ
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57 - 05.12.2025, ПРАЙМ
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. | 05.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы предложения свои направили... В том числе и производить здесь (в Индии - ред.), с локализацией. Они (индийские партнеры - ред.) сказали: "Подумаем", - сказал Чемезов в эфире Первого канала.
россия, промышленность, индия, сергей чемезов, ростех
РОССИЯ, Промышленность, ИНДИЯ, Сергей Чемезов, Ростех
15:39 05.12.2025
 
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57

Чемезов: Россия предложила Индии локализовать производство Су-57

© РИА Новости . Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Катаев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Мы предложения свои направили... В том числе и производить здесь (в Индии - ред.), с локализацией. Они (индийские партнеры - ред.) сказали: "Подумаем", - сказал Чемезов в эфире Первого канала.
РОССИЯ Промышленность ИНДИЯ Сергей Чемезов Ростех
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
