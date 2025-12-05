https://1prime.ru/20251205/rossiya-865246425.html

Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57

россия

промышленность

индия

сергей чемезов

ростех

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы предложения свои направили... В том числе и производить здесь (в Индии - ред.), с локализацией. Они (индийские партнеры - ред.) сказали: "Подумаем", - сказал Чемезов в эфире Первого канала.

индия

россия, промышленность, индия, сергей чемезов, ростех