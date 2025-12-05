https://1prime.ru/20251205/rossiya-865247293.html
Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия обсуждает возможность локализации производства в Индии российских беспилотников, в том числе "Ланцетов", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Интерес у них (у индийских партнеров - ред.) к "Ланцетам", вообще ко всем (российским - ред.) беспилотникам большой. И они готовы в том числе их производить... Сейчас мы обсуждаем возможность локализации на территории Индии, на индийских предприятиях", - сказал Чемезов в эфире "Первого канала".
