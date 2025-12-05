https://1prime.ru/20251205/rossiya-865247293.html

Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии

Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии - 05.12.2025, ПРАЙМ

Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии

Россия обсуждает возможность локализации производства в Индии российских беспилотников, в том числе "Ланцетов", сообщил генеральный директор госкорпорации... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T15:50+0300

2025-12-05T15:50+0300

2025-12-05T15:50+0300

россия

бизнес

технологии

индия

сергей чемезов

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860327614_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_fad66d19bbf9ab7ccc5e0bbe615c5a42.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия обсуждает возможность локализации производства в Индии российских беспилотников, в том числе "Ланцетов", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Интерес у них (у индийских партнеров - ред.) к "Ланцетам", вообще ко всем (российским - ред.) беспилотникам большой. И они готовы в том числе их производить... Сейчас мы обсуждаем возможность локализации на территории Индии, на индийских предприятиях", - сказал Чемезов в эфире "Первого канала".

https://1prime.ru/20251127/rostekh-864980658.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, технологии, индия, сергей чемезов, ростех