Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/rossiya-865247293.html
Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии
Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии - 05.12.2025, ПРАЙМ
Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии
Россия обсуждает возможность локализации производства в Индии российских беспилотников, в том числе "Ланцетов", сообщил генеральный директор госкорпорации... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T15:50+0300
2025-12-05T15:50+0300
россия
бизнес
технологии
индия
сергей чемезов
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860327614_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_fad66d19bbf9ab7ccc5e0bbe615c5a42.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия обсуждает возможность локализации производства в Индии российских беспилотников, в том числе "Ланцетов", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Интерес у них (у индийских партнеров - ред.) к "Ланцетам", вообще ко всем (российским - ред.) беспилотникам большой. И они готовы в том числе их производить... Сейчас мы обсуждаем возможность локализации на территории Индии, на индийских предприятиях", - сказал Чемезов в эфире "Первого канала".
https://1prime.ru/20251127/rostekh-864980658.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860327614_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_1afc99cd2ad0bcd76b1020fa2e7770fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, технологии, индия, сергей чемезов, ростех
РОССИЯ, Бизнес, Технологии, ИНДИЯ, Сергей Чемезов, Ростех
15:50 05.12.2025
 
Россия обсуждает локализацию производства беспилотников в Индии

Чемезов: Россия обсуждает локализацию производства в Индии российских беспилотников

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКорпорация "Ростех", Сергей Чемезов
Корпорация Ростех, Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Корпорация "Ростех", Сергей Чемезов. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия обсуждает возможность локализации производства в Индии российских беспилотников, в том числе "Ланцетов", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Интерес у них (у индийских партнеров - ред.) к "Ланцетам", вообще ко всем (российским - ред.) беспилотникам большой. И они готовы в том числе их производить... Сейчас мы обсуждаем возможность локализации на территории Индии, на индийских предприятиях", - сказал Чемезов в эфире "Первого канала".
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника
27 ноября, 08:21
 
РОССИЯБизнесТехнологииИНДИЯСергей ЧемезовРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала