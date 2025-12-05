https://1prime.ru/20251205/rynok-865262093.html

Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 2,04% и на 1,30% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 05.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 2,04% и на 1,30% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,04%, до 2711,30 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,47%, до 1159,72 пункта, долларовый РТС – на 3,21%, до 1122,46 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,30%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, РТС - на 4,15%.

