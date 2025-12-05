Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос за основную сессию - 05.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную сессию
Российский рынок акций вырос за основную сессию - 05.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 2,04% и на 1,30% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T20:12+0300
2025-12-05T20:12+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 2,04% и на 1,30% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,04%, до 2711,30 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,47%, до 1159,72 пункта, долларовый РТС – на 3,21%, до 1122,46 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,30%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, РТС - на 4,15%.
https://1prime.ru/20251205/dmitriev-865238415.html
рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
20:12 05.12.2025
 
Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,04% и на 1,30% за неделю

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 2,04% и на 1,30% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,04%, до 2711,30 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,47%, до 1159,72 пункта, долларовый РТС – на 3,21%, до 1122,46 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,30%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, РТС - на 4,15%.
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок
10:28
 
РынокАкцииРОССИЯМосбиржаРТС
 
 
