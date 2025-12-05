https://1prime.ru/20251205/rynok-865264860.html

Российский рынок акций перед выходными вырос второй день подряд

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос второй день подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,04%, до 2711,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,47%, до 1159,72 пункта, долларовый РТС – на 3,21%, до 1122,46 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, РТС - на 4,15%. На подъеме Российский рынок акций в основную сессию пятницы уверенно повышался на геополитических ожиданиях. При этом индекс Мосбиржи смог закрепиться выше ключевого уровня 2700 пунктов. "Индекс Мосбиржи завершил неделю на подъеме, удержавшись над отметкой 2700 пунктов. Участников торгов поддержали оптимистичные комментарии помощника президента РФ Юрия Ушакова. Также инвесторы оценивали итоги госвизита президента РФ Владимира Путина в Индию", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Алросы" (+4,3%), "Норникеля" (+3,9%), "Сургутнефтегаза" (+3,6%). Подешевели бумаги "Фосагро" (-0,3%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,6%, до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,1 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии оставались в уверенном плюсе, у достигнутых по ходу дня многонедельных пиков, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Очевидно, инвесторы не теряют надежды на успешный ход переговоров по Украине и их продолжение до конца текущего года. Кроме того, в пятницу покупки поддерживала динамика рубля и сохранение настроя на сотрудничество России и Индии в ключевых сферах. Рынок РФ при отсутствии негативных геополитических сигналов готов продолжить рост", - резюмирует она. Без свежих новостных или рыночных драйверов удержать индекс Мосбиржи над 2700 пунктами будет сложно, скорее возможно возвращение бенчмарка в боковую формацию в области 2600-2700 пунктов, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

