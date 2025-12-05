Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции ЕС лишили Италию 60% экспорта в Россию - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251205/sanktsii-865234283.html
Санкции ЕС лишили Италию 60% экспорта в Россию
Санкции ЕС лишили Италию 60% экспорта в Россию - 05.12.2025, ПРАЙМ
Санкции ЕС лишили Италию 60% экспорта в Россию
Санкции Евросоюза лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T06:25+0300
2025-12-05T06:25+0300
экономика
мировая экономика
россия
италия
запад
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865234283.jpg?1764905143
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. "Тяжелое (сотрудничество - ред.), но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают. К сожалению, потеряли 60% экспорта итальянского", - прокомментировал он российско-итальянское экономическое сотрудничество в текущих санкционных условиях. Торрембини выразил надежду, что в будущем удастся восстановить экономические связи двух стран, однако для этого может понадобиться много лет. Он добавил, что потерять Россию в качестве торгового партнера означает потерять "большие деньги". Согласно подсчетам РИА Новости на основе открытых данных, Италия с 2022 года недополучила почти 8 миллиардов евро из-за снижения поставок товаров в Россию. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Италия, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
италия
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, италия, запад, москва, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕС
06:25 05.12.2025
 
Санкции ЕС лишили Италию 60% экспорта в Россию

Торрембини: санкции Евросоюза лишили Италию 60% экспорта в Россию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.
"Тяжелое (сотрудничество - ред.), но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают. К сожалению, потеряли 60% экспорта итальянского", - прокомментировал он российско-итальянское экономическое сотрудничество в текущих санкционных условиях.
Торрембини выразил надежду, что в будущем удастся восстановить экономические связи двух стран, однако для этого может понадобиться много лет.
Он добавил, что потерять Россию в качестве торгового партнера означает потерять "большие деньги". Согласно подсчетам РИА Новости на основе открытых данных, Италия с 2022 года недополучила почти 8 миллиардов евро из-за снижения поставок товаров в Россию.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Италия, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯИТАЛИЯЗАПАДМОСКВАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала