В Сербии готовятся к национализации NIS, считает депутат Лукич

В Сербии готовятся к национализации NIS, считает депутат Лукич

БЕЛГРАД, 5 дек - ПРАЙМ. Выделение в бюджете Сербии 1,4 миллиарда евро в 2026 году на установление контроля над российско-сербской компанией "Нефтяная индустрия Сербии", находящейся под санкциями США, указывает на возможную национализацию и может грозить властям Сербии возможной конфронтацией с Россией, такое мнение высказал РИА Новости депутат скупщины (парламента) Сербии от оппозиционной партии "Мы - сила народа" юрист-международник Бранко Лукич. Скупщина Сербии поддержала в среду проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне. "Президент (Александр Вучич - ред.) вместе с послом (посол США до января 2025 года Кристофером - ред.) Хиллом начали операцию по отъему NIS у законного собственника. Выделено 1,4 миллиарда евро на откуп чего-то, что намного больше стоит, при том что NIS был продан за 400 миллионов евро в 2008 году, но "Газпром нефть" сразу вложила свыше 3,5 миллиардов в нашу нефтяную индустрию. Конечно, стоимость выросла со временем и вложениями", - сказал Лукич. По его мнению, речь идет о подготовке к нечестной акции отчуждения. "Любая конфронтация с Россией может принести Сербии только проблемы и отдаление от искреннего друга. Я думаю, что нынешняя власть готова к этому..." - добавил собеседник агентства. Депутат оппозиционной партии "Мы - сила народа" Александр Павич в ходе обсуждения проекта бюджета заявил 28 ноября, что власти Сербии в ситуации вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" встают на сторону Запада в его конфликте с Россией. Глава парламентской фракции правящей "Сербской прогрессивной партии" Миленко Йованов отверг эти обвинения и ответил, что власти страны не ввели санкции против РФ и делают все, чтобы не навредить российским интересам. Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, во вторник начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня. По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США. Президент Сербии Александр Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний в минувший вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", введенных в январе, несколько раз отсроченных и вступивших в силу 9 октября. Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

2025

