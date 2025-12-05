Слуцкий предложил ввести персональные соцсчета для волонтеров

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы
экономика
общество
леонид слуцкий
лдпр
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России систему персональных социальных счетов для волонтеров с начислением баллов, которые можно будет обменять на ряд установленных льгот, например компенсировать часть расходов на ЖКУ или получить дополнительные дни к отпуску. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению политика, это станет дополнительным стимулом для добровольцев, помимо уже существующих мер поддержки, таких как учет волонтерской деятельности при поступлении в вузы. "Для создания комплексной и многоуровневой системы поощрения, охватывающей различные категории добровольцев (волонтеров), в том числе работающее население, предлагается ввести инструмент персональных социальных счетов и начисления на них баллов, не имеющих денежного эквивалента и не подлежащих обналичиванию", - сказано в документе. В обращении отмечается, что основанием для начисления баллов будет являться подтвержденная уполномоченными организациями деятельность продолжительностью 100 часов, осуществленная в рамках реализации социально значимых проектов. Слуцкий подчеркивает, что накопленные баллы будут подлежать использованию путем обмена на установленные льготы по выбору добровольца. "К таким льготам предлагается отнести: компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному основному отпуску (в рамках специальных механизмов взаимодействия с работодателями), получение путевки на санаторно-курортное лечение, получение образовательного сертификата для целей повышения квалификации или профессиональной переподготовки", - сказано в документе. Лидер ЛДПР считает, что введение данной меры поддержки дополнит существующие формы признания заслуг волонтеров, создаст новые устойчивые стимулы для долгосрочной и системной работы, а также повысит социальный статус добровольческой деятельности.
финансы, общество, леонид слуцкий, лдпр
Финансы, Экономика, Общество, Леонид Слуцкий, ЛДПР
04:51 05.12.2025
 
Слуцкий предложил ввести персональные соцсчета для волонтеров

Слуцкий предложил ввести персональные соцсчета для волонтеров с начислением баллов

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России систему персональных социальных счетов для волонтеров с начислением баллов, которые можно будет обменять на ряд установленных льгот, например компенсировать часть расходов на ЖКУ или получить дополнительные дни к отпуску.
Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению политика, это станет дополнительным стимулом для добровольцев, помимо уже существующих мер поддержки, таких как учет волонтерской деятельности при поступлении в вузы.
"Для создания комплексной и многоуровневой системы поощрения, охватывающей различные категории добровольцев (волонтеров), в том числе работающее население, предлагается ввести инструмент персональных социальных счетов и начисления на них баллов, не имеющих денежного эквивалента и не подлежащих обналичиванию", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что основанием для начисления баллов будет являться подтвержденная уполномоченными организациями деятельность продолжительностью 100 часов, осуществленная в рамках реализации социально значимых проектов. Слуцкий подчеркивает, что накопленные баллы будут подлежать использованию путем обмена на установленные льготы по выбору добровольца.
"К таким льготам предлагается отнести: компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному основному отпуску (в рамках специальных механизмов взаимодействия с работодателями), получение путевки на санаторно-курортное лечение, получение образовательного сертификата для целей повышения квалификации или профессиональной переподготовки", - сказано в документе.
Лидер ЛДПР считает, что введение данной меры поддержки дополнит существующие формы признания заслуг волонтеров, создаст новые устойчивые стимулы для долгосрочной и системной работы, а также повысит социальный статус добровольческой деятельности.
 
Экономика Финансы Общество Леонид Слуцкий ЛДПР
 
 
Заголовок открываемого материала