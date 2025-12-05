https://1prime.ru/20251205/slutskij-865232531.html

Слуцкий предложил ввести персональные соцсчета для волонтеров

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России систему персональных социальных счетов для волонтеров с начислением баллов, которые можно будет обменять на ряд установленных льгот, например компенсировать часть расходов на ЖКУ или получить дополнительные дни к отпуску. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению политика, это станет дополнительным стимулом для добровольцев, помимо уже существующих мер поддержки, таких как учет волонтерской деятельности при поступлении в вузы. "Для создания комплексной и многоуровневой системы поощрения, охватывающей различные категории добровольцев (волонтеров), в том числе работающее население, предлагается ввести инструмент персональных социальных счетов и начисления на них баллов, не имеющих денежного эквивалента и не подлежащих обналичиванию", - сказано в документе. В обращении отмечается, что основанием для начисления баллов будет являться подтвержденная уполномоченными организациями деятельность продолжительностью 100 часов, осуществленная в рамках реализации социально значимых проектов. Слуцкий подчеркивает, что накопленные баллы будут подлежать использованию путем обмена на установленные льготы по выбору добровольца. "К таким льготам предлагается отнести: компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному основному отпуску (в рамках специальных механизмов взаимодействия с работодателями), получение путевки на санаторно-курортное лечение, получение образовательного сертификата для целей повышения квалификации или профессиональной переподготовки", - сказано в документе. Лидер ЛДПР считает, что введение данной меры поддержки дополнит существующие формы признания заслуг волонтеров, создаст новые устойчивые стимулы для долгосрочной и системной работы, а также повысит социальный статус добровольческой деятельности.

