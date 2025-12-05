https://1prime.ru/20251205/sotrudnichestvo-865229029.html
Как развивалось сотрудничество России и КНДР за год
Как развивалось сотрудничество России и КНДР за год
2025-12-05T00:47+0300
СЕУЛ, 5 дек - ПРАЙМ. Ровно год прошел с момента ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, РИА Новости выяснило, как за это время развивалось сотрудничество двух стран.
Президент России Владимир Путин 18-19 июня 2024 года по приглашению Ким Чен Ына посетил Пхеньян с государственным визитом. По итогам переговоров 19 июня страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. 5 декабря 2024 года после обмена ратификационными грамотами договор вступил в силу. В документе содержатся 23 статьи, предусматривающие расширение сотрудничества в различных стратегических сферах. Помимо вопросов взаимной военной помощи, они охватывают торговлю, экономику, инвестиции, науку и технологии, в том числе сферы космоса и мирного атома.
За год с начала действия договора сотрудничество РФ и КНДР, как отмечают официальные лица двух стран, вышло на новый уровень. В конце октября президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, где заявил, что отношения России и КНДР развиваются "по плану".
ДИПЛОМАТИЯ
В конце февраля 2025 года Россию посетила делегация Трудовой партии Кореи (ТПК). Секретарь ЦК ТПК Ли Хи Ён был принят президентом России Владимиром Путиным. А уже в марте 2025 года Москву посетила правительственная делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических связей Юн Чжон Хо. В состав делегации вошли не только сотрудники министерств и ведомств, но и представители деловых кругов КНДР.
На День Победы в мае лидер страны Ким Чен Ын посетил посольство РФ в Пхеньяне вместе с дочерью, поздравил российскую дипмиссию и народ России с праздником и подтвердил "непоколебимую" позицию КНДР по развитию союза с РФ.
11-13 июля 2025 года глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров посетил КНДР и провел переговоры c министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Сергей Лавров также был принят председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
В сентябре президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили настрой расширять связи между странами на встрече в Пекине "на полях" торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в 2025 году трижды посещал Пхеньян по поручению Владимира Путина: 21 марта, 4 и 17 июня. В ходе визитов состоялись переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе последнего из визитов Шойгу заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией реализуется не только на бумаге, но и на практике.
БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
Председателем государственных дел Ким Чен Ыном также принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 22 июля 2025 года также посетил Северную Корею с первым рабочим визитом.
В ноябре замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин обсудил с генералом армии, министром обороны КНДР Но Гван Чхолем развитие двустороннего сотрудничества по военно-политической работе.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
В декабре 2024 года Россия и КНДР договорились развивать сотрудничество в сфере космоса, мирной атомной энергии, ИИ.
Координация торгово-экономического взаимодействия между Россией и КНДР осуществляется через механизм Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Развивается торговое сотрудничество. В марте посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости рассказал, что объем торговли РФ и КНДР существенно вырос после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В прошлом году товарооборот достиг 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры. Рост происходит главным образом за счет экспорта из России. В основном это пищевые продукты - мука, соя, масло, зерновые. Второй большой блок - углеводороды. Из КНДР ввозят табак, пиво. Как отмечал Мацегора, товарная номенклатура двусторонней торговли пока не так широка, как того хотелось бы.
ТРАНСПОРТ И ТУРИЗМ
Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП "Расонконтранс" (дочерняя компания ОАО "РЖД") железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин.
В апреле 2025 года был дан старт строительству автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманную. Планируется, что общая длина нового мостового перехода вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра, самого моста — километр (российская сторона — 424 метра, корейская — 581 метр). Строительство предполагается завершить за полтора года.
В июне 2025 года после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновились железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой.
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии Covid-19.
Растет интерес российских туристов к Северной Корее. В июле этого года первые туристы из Росии посетили новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма. В первом полугодии 2025 года в КНДР с целью туризма въехали 1935 россиян.
КУЛЬТУРА И НАУКА
В настоящий момент между вузами России и КНДР действуют 16 соглашений о сотрудничестве. В мае 2025 года на базе Дальневосточного федерального университета был проведен первый Форум ректоров российских и корейских вузов. В российских вузах высшее образование получают почти 180 граждан КНДР. Прорабатывается вопрос организации краткосрочных (2-3 месяца) стажировок корейских студентов в 9 российских университетах. При финансовой поддержке Минобрнауки России Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина намерен направить двух преподавателей в Пхеньянский университет иностранных языков.
За прошедший год российские артисты не раз выступали в Пхеньяне с концертами. 28-30 июня 2025 года КНДР посетила российская делегация во главе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, подписан план сотрудничества в области культуры на 2025-2027 годы.
В ноябре 2025 также подписано соглашение между российским Минцифры и корейским комитетом информации о сотрудничестве в медийной сфере — обмен публикациями, трансляции, совместные проекты.
Продолжается сотрудничество СМИ — российская медиагруппа "Россия Сегодня" и корейское агентство ЦТАК подписали соглашение о сотрудничестве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
