В США предложили запретить Nvidia продавать передовые чипы в Китай и Россию

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который запретит компании Nvidia продавать свои самые передовые чипы в Китай и Россию в течение 30 месяцев, сообщает Financial Times. Спонсорами инициативы закона о безопасном экспорте чипов выступили сенатор-республиканец Пит Рикеттс и сенатор-демократ Крис Кунс. Они заявляют, что США лидируют в гонке за создание искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем благодаря доминированию в сфере глобальных вычислительных мощностей. "Закон о чипах (SAFE) 2025 года обяжет министра торговли отклонять заявки на экспортные лицензии на передовые чипы в страны-противники в течение не менее 30 месяцев… Определить как страны-противники КНДР, Россию, Иран и Китай, включая Гонконг и Макао", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сенатором Рикеттсом. В документе уточняется, что под передовыми чипами подразумеваются любые более мощные чипы, чем те, которые в настоящее время лицензированы для экспорта в "страны-противники". Законопроект представлен в то время, когда Белый дом рассматривает вопрос о разрешении Nvidia экспортировать продвинутые чипы искусственного интеллекта H200 в Китай, что вызвало опасения у некоторых чиновников и политиков. Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введённых в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.

