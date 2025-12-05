Aviasales: доля перелетов россиян в США растет третий год подряд

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Доля перелетов россиян в Соединенные Штаты среди международных направлений увеличивается третий год подряд, сообщили РИА Новости в сервисе покупки авиабилетов Aviasales. "В 2025 году доля США среди международных направлений составила 0,23%. Это на 8% больше, чем годом ранее, и на 69% больше по сравнению с 2023 годом", — рассказали агентству в компании, отвечая на запрос о динамике перелётов между Россией и США за 2023–2025 годы. В Aviasales уточнили, что Нью-Йорк остаётся самым популярным направлением среди российских путешественников — на него приходится 44% всех бронирований. Далее следуют Лос-Анджелес и Майами (по 13%), Чикаго (6%) и Сан-Франциско (5%). Турция сохранила статус основного пересадочного узла для перелётов в США: на неё пришлось 24% всех стыковок, что на 5% больше, чем год назад. Среди других хабов лидируют Узбекистан (11%) и Катар (6%), причём доля последнего снизилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Средняя продолжительность поездки россиян в США в текущем году составляет 22 дня. Средний авиачек в одну сторону снизился на 4% относительно 2023 года и составляет 83,9 тысячи рублей, добавили в агрегаторе. Также в сервисе подсчитали что для путешественников с детьми направляющихся в США в текущем году составила 6%. В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. Он также отметил, что по данной тематике ведутся "прагматические, прямые" дискуссии. В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров в июне говорил, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.
ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Доля перелетов россиян в Соединенные Штаты среди международных направлений увеличивается третий год подряд, сообщили РИА Новости в сервисе покупки авиабилетов Aviasales.
"В 2025 году доля США среди международных направлений составила 0,23%. Это на 8% больше, чем годом ранее, и на 69% больше по сравнению с 2023 годом", — рассказали агентству в компании, отвечая на запрос о динамике перелётов между Россией и США за 2023–2025 годы.
В Aviasales уточнили, что Нью-Йорк остаётся самым популярным направлением среди российских путешественников — на него приходится 44% всех бронирований. Далее следуют Лос-Анджелес и Майами (по 13%), Чикаго (6%) и Сан-Франциско (5%).
Турция сохранила статус основного пересадочного узла для перелётов в США: на неё пришлось 24% всех стыковок, что на 5% больше, чем год назад. Среди других хабов лидируют Узбекистан (11%) и Катар (6%), причём доля последнего снизилась на 9% по сравнению с 2024 годом.
Средняя продолжительность поездки россиян в США в текущем году составляет 22 дня. Средний авиачек в одну сторону снизился на 4% относительно 2023 года и составляет 83,9 тысячи рублей, добавили в агрегаторе. Также в сервисе подсчитали что для путешественников с детьми направляющихся в США в текущем году составила 6%.
В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил надежду что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. Он также отметил, что по данной тематике ведутся "прагматические, прямые" дискуссии.
В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров в июне говорил, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.
 
