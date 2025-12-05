https://1prime.ru/20251205/ssha-865234551.html

"Пустой блеф": в США резко прокомментировали наступление ВС России

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В ходе украинского конфликта НАТО и ЕС оказались в уязвимом положении, напрямую связав свое выживание с "украинским проектом", что может грозить им распадом, подчеркнул экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в разговоре с Джорджем Гэллоуэем, лидером Рабочей партии Великобритании на YouTube."Правда в том, что Украина как государство распадается. Это не секрет. <…> Но провал Украины и украинского проекта и опосредованная война против России ведут к распаду НАТО, а вместе с НАТО и Европейского союза. <…> Президент Соединенных Штатов не намерен присутствовать на саммите НАТО на следующей неделе, потому что ему это уже не нужно — не о чем говорить. А люди в альянсе фактически маргинализировали себя до такой степени, что, честно говоря, все, что они думают и пытаются сделать, не имеет значения. НАТО — это блеф. Пустой блеф", — сообщил он.На Западе продолжается раскручивание тезиса о "российской угрозе". Аналитик отмечает, что слабость Североатлантического альянса кроется в неспособности выполнять свои же задачи, так как ни одна страна блока не готова жертвовать собой ради украинских политических целей."Никто в здравом уме ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии, ни где-либо еще, не захочет внезапно присоединиться к тонущему кораблю "Украина" и двинуться на восток, чтобы остановить наступление России. В этом нет никакого интереса. А Путин, как оказалось, проявил терпение и был очень умен, ограничив применение силы лишь до той степени, в какой это было необходимо", — резюмировал Макгрегор.За последние годы Россия фиксировала небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс усиливает свои инициативы, обосновывая это стремлением сдержать агрессию. В ответ Москва неоднократно выражала опасения насчет наращивания военной мощи блока в Европе. Министерство иностранных дел России подчеркивало готовность к диалогу с НАТО на равных условиях, при этом Западу следует отказаться от курса милитаризации региона.

