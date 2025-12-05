https://1prime.ru/20251205/ssha-865234918.html

Экс-советник Трампа рассказал, что поможет отношениям России и США - 05.12.2025, ПРАЙМ

Американцы перестанут видеть в России врага, как только вся информация по расследованию якобы российского вмешательства в выборы в США 2016 года будет... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T07:23+0300

2025-12-05T07:23+0300

2025-12-05T07:57+0300

общество

мировая экономика

россия

сша

москва

рф

дональд трамп

тулси габбард

барак обама

ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Американцы перестанут видеть в России врага, как только вся информация по расследованию якобы российского вмешательства в выборы в США 2016 года будет рассекречена, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. Пападопулос занимал пост советника по вопросам нефти и энергетики в первой администрации президента США Дональда Трампа. Он являлся одним из главных фигурантов в расследовании предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года. В 2018 Пападопулос был приговорен к 14 дням тюремного заключения и штрафу в размере 9,5 тысяч долларов за дачу ложных показаний ФБР. "Я считаю, что, как только вся информация будет рассекречена, люди заговорят о правде, а судьи и суды начнут подчиняться закону, народ наконец поймет, что произошло на самом деле. Американцы перестанут видеть в России врага, надеюсь, навсегда, и это положит начало новой эре для отношений двух народов и для всего мира. А в этом, как мне кажется, современный мир отчаянно нуждается", - сказал Пападопулос. Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы в связи с выборами 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.

сша

москва

рф

2025

общество , мировая экономика, россия, сша, москва, рф, дональд трамп, тулси габбард, барак обама