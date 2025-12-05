https://1prime.ru/20251205/ssha-865250202.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании статистики

2025-12-05T16:41+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу поднимаются в ожидании макростатистики из США, влияют на торги и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 47 946 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,25%, до 25 687 пунктов, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 876,75 пункта. Позднее в ходе торгов будут опубликованы данные из США. Аналитики прогнозируют, что личные доходы и расходы в стране за сентябрь показали рост на 0,3% в месячном выражении каждый. В пятницу также будет опубликована предварительная индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что в декабре показатель вырос до 52 пунктов с уровня ноября в 51 пункт. Ранее американский стриминговый сервис Netflix сообщил, что приобретает компанию Warner Bros. у Warner Bros. Discovery, включая ее кино и телестудии, HBO Max и HBO, за 82,7 миллиарда долларов (стоимость акционерного капитала - 72 миллиарда долларов). Акции Netflix на предторгах дешевеют на 4,3%, стоимость бумаг Warner Bros Discovery - растет на 2,3%. Акции Hewlett Packard Enterprise на предторгах дешевеют на 9,7% после публикации финотчета за 2024-2025 фингод (завершился 31 октября). В четвертом квартале выручка компании выросла на 14,4% к прошлому году, до 9,679 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза в 9,9 миллиарда. Также компания спрогнозировала, что в первом квартале текущего 2025-2026 фингода ее выручка составит 9-9,4 миллиарда долларов, что оказалось ниже ожиданий аналитиков в 9,88 миллиарда.

