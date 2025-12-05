В Белом доме заявили, что ФРС следует снизить учетную ставку

https://1prime.ru/20251205/ssha-865257955.html
ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Федеральной резервной системе (ФРС) США следует снова понизить учетную ставку. "Сейчас подходящее время для ФРС снова осторожно снизить ставку, и я ожидаю, что именно это они и сделают", - сказал Хассетт Fox Business. Ближайшее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.
