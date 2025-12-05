Российская сталь на экспорт может подорожать в 2026 году, считают эксперты

https://1prime.ru/20251205/stal-865254683.html
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Экспортные цены на российский горячекатаный прокат в портах могут перейти в фазу постепенного роста уже в 2026 году при стабилизации ситуации на мировых рынках и достижении договоренностей в торговых переговорах, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. Агентство рассматривает два сценария в отношении цены на сталелитейную продукцию. "В случае стабилизации на мировых рынках, достижения договоренностей в торговых переговорах между ведущими странами и роста промышленности, цены на сталь и продукцию из нее выйдут на растущий тренд", - говорится в обзоре. Согласно представленным данным, стоимость российского горячекатаного проката на условиях FOB Черное море при таком сценарии в четвертом квартале текущего года составит 481 доллар за тонну, в среднем в 2026 году будет на уровне 522 долларов. В 2027 году она вырастет на 4,6%, до 546 долларов к предшествующему году. В 2029 году цена достигнет 620 долларов за тонну, что на 18% выше, чем в 2026 году. Стоимость проката FOB Дальний Восток в четвертом квартале 2025 года прогнозируется в размере 513 долларов за тонну, в следующем году она увеличится до 557 долларов, а в 2027 году вырастет на 4,6% к предшествующему году. В 2029 году ожидается рост до 664 долларов (+19,2% к показателю 2026 года). При сохранении влияния торговых войн и замедления темпов мировой экономики аналитики Kept прогнозируют стагнацию или снижение стоимости в ближайшие годы на фоне влияния торговых войн и замедления темпов мировой экономики. "Последующий рост будет скорее обусловлен инфляционной надбавкой, нежели изменением в фундаментальных факторах", - уточняют эксперты. Так, стоимость российского горячекатаного проката на условиях FOB Черное море в 2026 году составит 487 долларов, в 2027 году ожидается снижение до 486 долларов, в 2028 году она вырастет на 5,3% к предшествующему году, до 512 долларов, а в 2029 году составит 540 долларов. Цена на прокат FOB Дальний Восток в 2026 и 2027 годах будет на уровне 519 долларов за тонну, однако уже в 2028 году увеличится на 5,6%, до 548 долларов, в 2029 - до 578 долларов.
