https://1prime.ru/20251205/sud-865233485.html

Суд снизил срок экс-начальнику НИИ ФСИН

Суд снизил срок экс-начальнику НИИ ФСИН - 05.12.2025, ПРАЙМ

Суд снизил срок экс-начальнику НИИ ФСИН

Второй кассационный суд на полгода снизил десятилетний срок бывшему начальнику НИИ ФСИН России генерал-майору внутренней службы Андрею Быкову за взяточничество, | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T05:31+0300

2025-12-05T05:31+0300

2025-12-05T05:44+0300

общество

экономика

фсин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233485.jpg?1764902652

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Второй кассационный суд на полгода снизил десятилетний срок бывшему начальнику НИИ ФСИН России генерал-майору внутренней службы Андрею Быкову за взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Там пояснили, что суд переквалифицировал обвинение по одному из эпизодов злоупотребления должностными полномочиями с части 3 статьи на часть 1, то есть пришел к выводу, что злоупотребление хоть и было, но не повлекло тяжких последствий. "Окончательно Быкову назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на девять лет, со штрафом в размере пять миллионов рублей", - сказали в суде. В декабре 2023 года суд признал Быкова виновным по нескольким эпизодам получения взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и ношении оружия. По данным следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ сверх этого ради дополнительных выплат. В результате НИИ понес ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, следует из материалов дела. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, сотрудники платили ему за допуск к комиссии, которая и определяла размер премий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , фсин