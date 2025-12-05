https://1prime.ru/20251205/sud-865251619.html
Суд принял обеспечительные меры по иску структуры "Еврохима" к Tecnimont
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО "Еврохим Северо-Запад-2", дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, запретил итальянской инжиниринговой компании Tecnimont исполнять договор уступки прав требования от 8 октября 2025 года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них не уточняются другие параметры договора. Предположительно речь идет о договоре, упоминавшемся 24 ноября в сообщении "Еврохима". Компания тогда сообщила, что ООО "МТ Руссия", "дочка" Tecnimont, в октябре передала в пользу самой Tecnimont ряд прав требования. В частности, она уступила материнской компании требования к субподрядчику Renaissance Heavy Industries LLC на сумму более 23,8 миллиарда рублей. Обеспечительные меры в виде запрета Tecnimont "осуществлять права по обязательствам, полученным в рамках договора уступки прав требований от 08.10.2025" суд принял в рамках дела по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" к ООО "МТ Руссия" и Tecnimont, в котором истец требует признать этот договор уступки незаконным. Третьими лицами к делу привлечены Росфинмониторинг, прокуратура Москвы и ООО "Ренконс Хэви Индастрис". К рассмотрению дела суд приступит в январе. Заявление истца об обеспечительных мерах суд удовлетворил частично. Он отказался наложить арест "на дебиторскую задолженность ООО "Ренконс Хэви Индастрис"… перед ООО "МТ Руссия"… из договора субподряда… и соглашения о приостановке требований компании "Ренейссанс" от 12.01.2024". ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения. В настоящее время арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает заявления "Еврохим Северо-Запад-2" о запрете Tecnimont и "МТ Руссия" вести разбирательства за рубежом. Кроме того, "дочка" "Еврохима" подала в тот же суд иск к Maire S.p.A., контролирующей Tecnimont и "МТ Руссия", на сумму около 203 миллиардов рублей.
