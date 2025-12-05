Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый терминал аэропорта Барнаула готов на 80% - 05.12.2025, ПРАЙМ
Новый терминал аэропорта Барнаула готов на 80%
Новый терминал аэропорта Барнаула готов на 80% - 05.12.2025, ПРАЙМ
Новый терминал аэропорта Барнаула готов на 80%
Прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула запланирован на начало 2026 года, объект готов уже на 80%, сообщил в интервью РИА Новости... | 05.12.2025, ПРАЙМ
БАРНАУЛ, 5 дек - ПРАЙМ, Анастасия Хлыновская. Прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула запланирован на начало 2026 года, объект готов уже на 80%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "По заключенному инвестиционному соглашению прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула планируется в начале 2026 года… В будущем обновленный транспортный узел сможет справиться с более высоким пассажиропотоком, который уже через несколько лет прогнозируется на уровне более миллиона человек", - рассказал губернатор. По словам главы региона, площадь строящегося аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, то есть в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула - с 200 до 600 пассажиров в час. "По оценке специалистов, общий процент готовности нового терминала составляет порядка 80%. В уже построенном здании ведется монтаж инженерных систем, отделка внешнего облика и внутренних помещений, завершается благоустройство территории. Терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей", - подчеркнул Томенко. Также проводится реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, реорганизацию дорожного движения, создание новых парковочных мест. Губернатор рассказал, что уже несколько лет в Алтайском крае сохраняется тенденция увеличения потока авиапассажиров. В 2024 году аэропорт Барнаула отправил и принял больше 780 тысяч человек, в 2018 году показатель был - 500 тысяч человек. В 2025 году из столицы Алтайского края выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Читу, Сургут, Улан-Удэ. "Выросла и нагрузка на существующий аэровокзал, который был построен в 1967 году. Модернизация проводилась в 2008 году, но комплекс все равно устарел. Современные пассажиры предъявляют уже более высокие требования к качеству и комфортности обслуживания. Поэтому правительством Алтайского края в марте 2022 года было заключено соглашение с холдингом "Новапорт" по развитию аэропортового комплекса города Барнаула", - напомнил губернатор. Глава региона отметил, что стоимость инвестпроекта - более семи миллиардов рублей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
06:37 05.12.2025
 
Новый терминал аэропорта Барнаула готов на 80%

Прием пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула запланирован на начало 2026 года

БАРНАУЛ, 5 дек - ПРАЙМ, Анастасия Хлыновская. Прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула запланирован на начало 2026 года, объект готов уже на 80%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"По заключенному инвестиционному соглашению прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула планируется в начале 2026 года… В будущем обновленный транспортный узел сможет справиться с более высоким пассажиропотоком, который уже через несколько лет прогнозируется на уровне более миллиона человек", - рассказал губернатор.
По словам главы региона, площадь строящегося аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, то есть в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула - с 200 до 600 пассажиров в час.
"По оценке специалистов, общий процент готовности нового терминала составляет порядка 80%. В уже построенном здании ведется монтаж инженерных систем, отделка внешнего облика и внутренних помещений, завершается благоустройство территории. Терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей", - подчеркнул Томенко.
Также проводится реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, реорганизацию дорожного движения, создание новых парковочных мест.
Губернатор рассказал, что уже несколько лет в Алтайском крае сохраняется тенденция увеличения потока авиапассажиров. В 2024 году аэропорт Барнаула отправил и принял больше 780 тысяч человек, в 2018 году показатель был - 500 тысяч человек. В 2025 году из столицы Алтайского края выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Читу, Сургут, Улан-Удэ.
"Выросла и нагрузка на существующий аэровокзал, который был построен в 1967 году. Модернизация проводилась в 2008 году, но комплекс все равно устарел. Современные пассажиры предъявляют уже более высокие требования к качеству и комфортности обслуживания. Поэтому правительством Алтайского края в марте 2022 года было заключено соглашение с холдингом "Новапорт" по развитию аэропортового комплекса города Барнаула", - напомнил губернатор.
Глава региона отметил, что стоимость инвестпроекта - более семи миллиардов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
