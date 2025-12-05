https://1prime.ru/20251205/trassa-865231971.html
В Магаданской области закрыли трассу "Герба-Омсукчан"
В Магаданской области закрыли трассу "Герба-Омсукчан" - 05.12.2025, ПРАЙМ
В Магаданской области закрыли трассу "Герба-Омсукчан"
Дорожники в пятницу закрыли из-за метели и слабой видимости трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, сообщает правительство региона. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T04:18+0300
2025-12-05T04:18+0300
2025-12-05T04:45+0300
бизнес
общество
магаданская область
магадан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865231971.jpg?1764899123
МАГАДАН, 5 дек - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыли из-за метели и слабой видимости трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, сообщает правительство региона. Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность. В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города. "Закрыт проезд по участку дороги "Герба - Омсукчан". Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями введен запрет для движения всех типов транспортных средств по автодороге "Герба - Омсукчан" 209 - 224 километры с 10:00 (2.00 МСК) 5 декабря до 12:00 (4.00 МСК) 6 декабря", - сообщает ведомство.
магаданская область
магадан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , магаданская область, магадан
Бизнес, Общество , МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Магадан
В Магаданской области закрыли трассу "Герба-Омсукчан"
В Магаданской области из-за метели закрыли трассу "Герба-Омсукчан"
МАГАДАН, 5 дек - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыли из-за метели и слабой видимости трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, сообщает правительство региона.
Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность. В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города.
"Закрыт проезд по участку дороги "Герба - Омсукчан". Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями введен запрет для движения всех типов транспортных средств по автодороге "Герба - Омсукчан" 209 - 224 километры с 10:00 (2.00 МСК) 5 декабря до 12:00 (4.00 МСК) 6 декабря", - сообщает ведомство.