В Магаданской области закрыли трассу "Герба-Омсукчан"
В Магаданской области закрыли трассу "Герба-Омсукчан" - 05.12.2025, ПРАЙМ
В Магаданской области закрыли трассу "Герба-Омсукчан"
Дорожники в пятницу закрыли из-за метели и слабой видимости трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, сообщает правительство региона. | 05.12.2025, ПРАЙМ
МАГАДАН, 5 дек - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыли из-за метели и слабой видимости трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, сообщает правительство региона. Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность. В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города. "Закрыт проезд по участку дороги "Герба - Омсукчан". Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями введен запрет для движения всех типов транспортных средств по автодороге "Герба - Омсукчан" 209 - 224 километры с 10:00 (2.00 МСК) 5 декабря до 12:00 (4.00 МСК) 6 декабря", - сообщает ведомство.
В Магаданской области закрыли трассу "Герба-Омсукчан"

В Магаданской области из-за метели закрыли трассу "Герба-Омсукчан"

МАГАДАН, 5 дек - ПРАЙМ. Дорожники в пятницу закрыли из-за метели и слабой видимости трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, сообщает правительство региона.
Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность. В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города.
"Закрыт проезд по участку дороги "Герба - Омсукчан". Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями введен запрет для движения всех типов транспортных средств по автодороге "Герба - Омсукчан" 209 - 224 километры с 10:00 (2.00 МСК) 5 декабря до 12:00 (4.00 МСК) 6 декабря", - сообщает ведомство.
 
