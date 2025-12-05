https://1prime.ru/20251205/trevoga-865265999.html

В Германии выразили обеспокоенность ситуацией на Украине

В Германии выразили обеспокоенность ситуацией на Украине

В Германии выразили обеспокоенность ситуацией на Украине

Действия украинских военных свидетельствуют о сложной ситуации в стране, пишет Berliner Zeitung.

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Действия украинских военных свидетельствуют о сложной ситуации в стране, пишет Berliner Zeitung.Речь идет об инциденте с перестрелкой между сотрудниками ГУР Минобороны Украины и военнослужащими ВСУ недавно вечером под Киевом."Тот факт, что как регулярные армейские подразделения, так и службы разведки действуют в качестве оплачиваемых сил безопасности для конкурирующих бизнес-интересов, указывает на тревожное развитие ситуации на Украине", — отмечается в публикации.Автор статьи пояснил, что события в Конча-Заспе проливают свет на переплетение бизнес-интересов с государственными учреждениями и военными структурами на Украине. По мнению эксперта, несмотря на военное положение в стране, в тени вероятно осуществляются прибыльные сделки с недвижимостью, сопровождаемые вооруженными столкновениями.4 декабря издание "Украинская правда" сообщило, что сотрудники ГУР Минобороны Украины и военнослужащие ВСУ устроили перестрелку из-за спора о санатории под Киевом. Представитель ГУР заявил украинским СМИ, что ведомство заключило договор с владельцем участка, где расположен санаторий, о размещении там сотрудников управления. По его словам, договор передан местным властям и полиции, и его дальнейшее распространение ограничено из соображений безопасности.Согласно информации "Украинской правды", воинская часть ВСУ также имела договор на аренду помещений в комплексе для размещения военнослужащих. Однако, как утверждают в ГУР, он утратил силу, и военные находились на базе отдыха незаконно. Сообщается, что суд арестовал санаторий в 2020 году, а в 2022-м он был возвращен в государственную собственность. В том же году начата процедура банкротства. По предположениям журналистов, застройкой территории учреждения могут быть заинтересованы предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, с которыми может быть связана фирма, заключившая договор с ГУР.

