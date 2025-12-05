https://1prime.ru/20251205/tsamto-865231003.html

В ЦАМТО оценили перспективы поставок Индии Су-57

В ЦАМТО оценили перспективы поставок Индии Су-57

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Ставка Нью-Дели на закупку и лицензионное производство боевого самолета Су-57 пятого поколения позволит обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. О том, что вопрос поставок Су-57 будет в повестке визита президента России Владимира Путина в Индию, заявлял и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, в свою очередь, сообщал, что Индия испытывает большой интерес к истребителю пятого поколения Су-57. "Вопрос поступления в ВВС Индии истребителей пятого поколения имеет важнейшее значение, однако реализация собственной национальной программы займет как минимум 10-15 лет до начала серийного производства ввиду исключительной сложности решения указанной задачи. В этих условиях ставка на российский Су-57Э может стать для Нью-Дели самым оптимальным и эффективным способом обеспечения военно-технического паритета с основными конкурентами - Китаем и Пакистаном", - сказал Коротченко. По его словам, опыт и навыки персонала, оборудование и технологии заводов HAL позволяют с первых же выпускаемых Су-57Э устанавливать на них узлы и детали, сделанные в Индии, тем самым реализовать программу Make in India. Индийская сторона получит такие компетенции, как технологии малой заметности, искусственный интеллект, сетецентрическое взаимодействие. Кроме того, Индия сможет локализовать производство российских авиационных средств поражения для истребителей пятого поколения. "Полученные Индией компетенции в ходе работы по проекту Су-57Э дадут в последующем возможность независимо развивать национальный боевой самолет нового поколения", - заявил директор ЦАМТО.

