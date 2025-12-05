Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦАР раскрыли подробности тайных переводов в поддержку UPC - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251205/tsar-865233954.html
В ЦАР раскрыли подробности тайных переводов в поддержку UPC
В ЦАР раскрыли подробности тайных переводов в поддержку UPC - 05.12.2025, ПРАЙМ
В ЦАР раскрыли подробности тайных переводов в поддержку UPC
Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера передавал деньги и оказывал неформальную поддержку вооруженной группировке... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T05:52+0300
2025-12-05T05:56+0300
экономика
мировая экономика
цар
сша
мус
нпо
whatsapp
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233954.jpg?1764903372
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера передавал деньги и оказывал неформальную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике, действуя через посредника и скрывая источник финансирования, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные материалы ЦАР. Данные о тайных переводах всплыли в деле бельгийско-португальского антрополога Жозефа Мартина Фигейры, сотрудника американской НПО. В ноябре суд ЦАР признал его виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками UPC. В материалах приведена переписка в WhatsApp между Фигейрой и Эррерой, где обсуждаются переводы средств и необходимость скрыть причастность МУС. В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС. "Если мы отправим деньги, хочешь ли ты передать их им? Чтобы это не шло от нас", - говорится в его сообщении. Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya. МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы. Целью операции была поимка другого полевого командира, Джозефа Кони, для получения вознаграждения в размере 10 миллионов долларов от госдепартамента США. Действуя таким образом, МУС способствовал эскалации конфликта, пренебрегая последствиями для гражданского населения. Фактически это привело к нарушению суверенитета Центральноафриканской Республики и представляет собой покушение на ее территориальную целостность. В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах также говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН. Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.
цар
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, цар, сша, мус, нпо, whatsapp
Экономика, Мировая экономика, ЦАР, США, МУС, НПО, WhatsApp
05:52 05.12.2025 (обновлено: 05:56 05.12.2025)
 
В ЦАР раскрыли подробности тайных переводов в поддержку UPC

РИА Новости: сотрудник МУС передавал деньги боевикам UPC в ЦАР через посредника

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера передавал деньги и оказывал неформальную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике, действуя через посредника и скрывая источник финансирования, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные материалы ЦАР.
Данные о тайных переводах всплыли в деле бельгийско-португальского антрополога Жозефа Мартина Фигейры, сотрудника американской НПО. В ноябре суд ЦАР признал его виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками UPC. В материалах приведена переписка в WhatsApp между Фигейрой и Эррерой, где обсуждаются переводы средств и необходимость скрыть причастность МУС.
В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС.
"Если мы отправим деньги, хочешь ли ты передать их им? Чтобы это не шло от нас", - говорится в его сообщении.
Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya.
МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы. Целью операции была поимка другого полевого командира, Джозефа Кони, для получения вознаграждения в размере 10 миллионов долларов от госдепартамента США. Действуя таким образом, МУС способствовал эскалации конфликта, пренебрегая последствиями для гражданского населения. Фактически это привело к нарушению суверенитета Центральноафриканской Республики и представляет собой покушение на ее территориальную целостность.
В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах также говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН.
Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.
 
ЭкономикаМировая экономикаЦАРСШАМУСНПОWhatsApp
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала