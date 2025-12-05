https://1prime.ru/20251205/tsar-865233954.html

В ЦАР раскрыли подробности тайных переводов в поддержку UPC

В ЦАР раскрыли подробности тайных переводов в поддержку UPC - 05.12.2025, ПРАЙМ

В ЦАР раскрыли подробности тайных переводов в поддержку UPC

Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера передавал деньги и оказывал неформальную поддержку вооруженной группировке... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T05:52+0300

2025-12-05T05:52+0300

2025-12-05T05:56+0300

экономика

мировая экономика

цар

сша

мус

нпо

whatsapp

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233954.jpg?1764903372

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера передавал деньги и оказывал неформальную поддержку вооруженной группировке "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC) в Центральноафриканской Республике, действуя через посредника и скрывая источник финансирования, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные материалы ЦАР. Данные о тайных переводах всплыли в деле бельгийско-португальского антрополога Жозефа Мартина Фигейры, сотрудника американской НПО. В ноябре суд ЦАР признал его виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками UPC. В материалах приведена переписка в WhatsApp между Фигейрой и Эррерой, где обсуждаются переводы средств и необходимость скрыть причастность МУС. В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам, чтобы не отслеживался след МУС. "Если мы отправим деньги, хочешь ли ты передать их им? Чтобы это не шло от нас", - говорится в его сообщении. Документы также фиксируют конкретные перечисления. В августе 2023 года Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение средств на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya. МУС, через своего сотрудника Эрреру выйдя за пределы своего мандата, оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. В ходе расследования также были получены доказательства финансирования терроризма: средства МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы. Целью операции была поимка другого полевого командира, Джозефа Кони, для получения вознаграждения в размере 10 миллионов долларов от госдепартамента США. Действуя таким образом, МУС способствовал эскалации конфликта, пренебрегая последствиями для гражданского населения. Фактически это привело к нарушению суверенитета Центральноафриканской Республики и представляет собой покушение на ее территориальную целостность. В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа МУС. В документах также говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН. Эти материалы стали частью доказательств, представленных против Фигейры в суде.

цар

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, цар, сша, мус, нпо, whatsapp