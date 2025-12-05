Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж - 05.12.2025
ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж
ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж - 05.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, сообщил регулятор. | 05.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, сообщил регулятор. "Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран", - говорится в пресс-релизе.
финансы, банки, россия, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия
10:55 05.12.2025 (обновлено: 10:56 05.12.2025)
 
ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, сообщил регулятор.
"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран", - говорится в пресс-релизе.
В ЦБ заявили о снижении российских международных резервов
27 ноября, 16:40
 
Заголовок открываемого материала