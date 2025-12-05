https://1prime.ru/20251205/tsb-865239084.html

ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж - 05.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, сообщил регулятор. | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T10:55+0300

2025-12-05T10:55+0300

2025-12-05T10:56+0300

финансы

банки

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77178/82/771788213_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_40dc2767ee6e4d156e5984614bac47b2.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, сообщил регулятор. "Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран", - говорится в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20251127/rezervy-864993641.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россия