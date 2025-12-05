https://1prime.ru/20251205/tsb-865239084.html
ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж
ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж
2025-12-05T10:55+0300
2025-12-05T10:55+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, сообщил регулятор. "Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран", - говорится в пресс-релизе.
