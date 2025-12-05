Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/tsb-865239420.html
ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России
ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России - 05.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России
Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T10:56+0300
2025-12-05T10:57+0300
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для юрлиц из таких стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. "На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения: ... запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств", - сказано в сообщении. "Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - добавили в ЦБ.
https://1prime.ru/20251205/tsb-865239084.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки
Финансы, Банки
10:56 05.12.2025 (обновлено: 10:57 05.12.2025)
 
ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России

ЦБ продлевает до 7 июня запрет на перевод средств за рубеж для недружественных физлиц

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для юрлиц из таких стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
"На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения: ... запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств", - сказано в сообщении.
"Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - добавили в ЦБ.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж
10:55
 
ФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала