https://1prime.ru/20251205/tsb-865239420.html

ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России

ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России - 05.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России

Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T10:56+0300

2025-12-05T10:56+0300

2025-12-05T10:57+0300

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для юрлиц из таких стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. "На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения: ... запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств", - сказано в сообщении. "Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - добавили в ЦБ.

https://1prime.ru/20251205/tsb-865239084.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки