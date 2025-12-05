https://1prime.ru/20251205/tsb-865239420.html
ЦБ продлил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России
2025-12-05T10:56+0300
2025-12-05T10:56+0300
2025-12-05T10:57+0300
финансы
банки
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для юрлиц из таких стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. "На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения: ... запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств", - сказано в сообщении. "Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - добавили в ЦБ.
Новости
ru-RU
финансы, банки
Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для юрлиц из таких стран, говорится
в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
"На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения: ... запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств", - сказано в сообщении.
"Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - добавили в ЦБ.
