ЦБ продлил ограничения на переводы "недружественных" нерезидентов

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Работающие в России "недружественные" физлица – нерезиденты до 7 июня 2026 года смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты, говорится в сообщении Банка России. "На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения... работающие в России физические лица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы", - сказано в сообщении регулятора.
