Цифровой рубль не помешает развитию экономики, заявили в ЦБ

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Цифровой рубль не помешает банковскому кредитованию и развитию экономики: безналичные, наличные, цифровые рубли одинаково влияют на формирование денежного предложения и развитие экономики, сообщает Банк России. "Цифровой рубль не помешает банковскому кредитованию и развитию экономики. Во-первых, как мы уже говорили, безналичные, наличные, цифровые рубли одинаково влияют на формирование денежного предложения и развитие экономики. Сколько банки выдадут кредитов, определяет не количество рублей в определенной форме, а спрос на кредиты со стороны заемщиков и готовность банков кредитовать, которые зависят от стоимости денег в экономике и различных рисков", - пишет регулятор в своем Telegram-канале. Также ЦБ РФ отмечает, что цифровой рубль не является альтернативой срочным банковским вкладам, при помощи которых банки фондируют срочные кредиты. Ведь в отличие от вкладов, на цифровые рубли не начисляются проценты, и тут цифровые рубли сходны с наличными деньгами. Поэтому способность банков выдавать кредиты, в том числе на длинные сроки, никак не пострадает. "В-третьих, что касается высоколиквидных средств банков, которые используются ими в расчетах между собой и своими клиентами и, действительно, могут перетекать как в наличные, так и в цифровые рубли. Здесь тоже проблем не будет, поскольку Банк России предоставляет банкам столько ликвидности по ключевой ставке, сколько необходимо для контроля краткосрочных ставок денежного рынка в рамках таргетирования инфляции", - пишет ЦБ. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
18:18 05.12.2025
 
Цифровой рубль не помешает развитию экономики, заявили в ЦБ

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Цифровой рубль не помешает банковскому кредитованию и развитию экономики: безналичные, наличные, цифровые рубли одинаково влияют на формирование денежного предложения и развитие экономики, сообщает Банк России.
"Цифровой рубль не помешает банковскому кредитованию и развитию экономики. Во-первых, как мы уже говорили, безналичные, наличные, цифровые рубли одинаково влияют на формирование денежного предложения и развитие экономики. Сколько банки выдадут кредитов, определяет не количество рублей в определенной форме, а спрос на кредиты со стороны заемщиков и готовность банков кредитовать, которые зависят от стоимости денег в экономике и различных рисков", - пишет регулятор в своем Telegram-канале.
Также ЦБ РФ отмечает, что цифровой рубль не является альтернативой срочным банковским вкладам, при помощи которых банки фондируют срочные кредиты. Ведь в отличие от вкладов, на цифровые рубли не начисляются проценты, и тут цифровые рубли сходны с наличными деньгами. Поэтому способность банков выдавать кредиты, в том числе на длинные сроки, никак не пострадает.
"В-третьих, что касается высоколиквидных средств банков, которые используются ими в расчетах между собой и своими клиентами и, действительно, могут перетекать как в наличные, так и в цифровые рубли. Здесь тоже проблем не будет, поскольку Банк России предоставляет банкам столько ликвидности по ключевой ставке, сколько необходимо для контроля краткосрочных ставок денежного рынка в рамках таргетирования инфляции", - пишет ЦБ.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
