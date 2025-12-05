https://1prime.ru/20251205/tsb-865259793.html

ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля

2025-12-05T18:30+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России не рассматривает создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля, заявил регулятор. "Мы не рассматриваем создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля по ряду причин", - сообщил регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о вероятности создания мобильного приложения для цифрового рубля. "Во-первых, хотим сохранить для удобства граждан и бизнеса уже существующий пользовательский опыт. Для этого цифровой рубль встраивается в банковские приложения, которыми уже все и так пользуются", - указывает регулятор. По оценке ЦБ РФ, это позволит людям получить новый функционал в привычных интерфейсах, а значит поможет людям быстрее оценить преимущества новой формы национальной валюты и сделать ее инструментом для платежей и переводов. Во-вторых, сообщает регулятор, использование уже существующих каналов взаимодействия вместо создания новых всегда существенно экономит ресурсы всех участников и пользователей. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.

