Экономисты ожидают снижения ключевой ставки в Турции, сообщили СМИ
2025-12-05T17:34+0300
2025-12-05T17:34+0300
экономика
финансы
банки
турция
АНКАРА, 5 дек – ПРАЙМ. Большинство экономистов ожидают, что Центробанк Турции снизит ключевую ставку до 38% с 39,5% на заседании 11 декабря, сообщила газета Ekonomim, цитируя результаты опроса Совета по денежно-кредитной политике, в котором участвовали 27 экономистов. Финансовые рынки закладывают снижение ключевой ставки Центральным банком Турции на заседании 11 декабря сразу на 150-200 базисных пунктов на фоне данных по ноябрьской инфляции, оказавшихся слабее прогнозов, сообщал в четверг РИА Новости источник в государственном финансовом секторе. По данным издания, средний прогноз участников опроса предполагает снижение учетной ставки на 150 базисных пунктов - до 38%. "Среди 27 экономистов девять прогнозируют уменьшение ставки на 100 базисных пунктов, одиннадцать - на 150, а семь - на 200 базисных пунктов. Прогноз по ставке на конец 2025 года также составляет 38%",- уточнила газета. Центральный банк Турции на предыдущем заседании 23 октября снизил ключевую ставку с 40,5% до 39,5%. По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в ноябре замедлилась до 31,07% с 32,87% в октябре. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%. Центральный банк Турции перешел к жесткой денежно-кредитной политике в июне 2023 года, повысив ключевую ставку с 8,5% до 15%. В дальнейшем она последовательно увеличивалась и достигла 50% в марте прошлого года, после чего оставалась неизменной до конца года. В декабре 2024-го ставка была снижена до 47,5%, а в сентябре текущего года достигла 40,5%.
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ
17:34 05.12.2025
 
Экономисты ожидают снижения ключевой ставки в Турции, сообщили СМИ

Ekonomim: экономисты ожидают снижения ключевой ставки в Турции до 38%

© РИА Новости . Антон Денисов
Вид на город Анкара
Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
