Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины - 05.12.2025
Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, что лишает ЕС потенциального "плана Б" по финансированию Киева, сообщает издание Politico. "В пятницу Венгрия официально исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины. Это лишает ЕС потенциального плана Б на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования Киева в размере 165 миллиардов евро", - говорится в публикации.
23:40 05.12.2025
 
Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины

Politico: Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Киева

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Флаг Венгрии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / J Dimas
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, что лишает ЕС потенциального "плана Б" по финансированию Киева, сообщает издание Politico.
"В пятницу Венгрия официально исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины. Это лишает ЕС потенциального плана Б на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования Киева в размере 165 миллиардов евро", - говорится в публикации.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Бундестаг отклонил инициативу о передаче российских активов Украине
