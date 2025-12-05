https://1prime.ru/20251205/vengriya-865267169.html
Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, что лишает ЕС потенциального "плана Б" по финансированию Киева, сообщает издание Politico. "В пятницу Венгрия официально исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины. Это лишает ЕС потенциального плана Б на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования Киева в размере 165 миллиардов евро", - говорится в публикации.
