Выдача ипотеки в России в ноябре выросла, сообщил ВТБ
Выдача ипотеки в России в ноябре выросла, сообщил ВТБ - 05.12.2025, ПРАЙМ
Выдача ипотеки в России в ноябре выросла, сообщил ВТБ
Российские банки в ноябре 2025 года выдали порядка 500 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья, что на 90% больше, чем за... | 05.12.2025, ПРАЙМ
недвижимость
банки
финансы
алексей охорзин
втб
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российские банки в ноябре 2025 года выдали порядка 500 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья, что на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ. "По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре 2025 года российские банки выдали порядка 500 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре нынешнего года. По сравнению с ноябрем 2024 года рост составил более чем 90%, что во многом объясняется эффектом "низкой базы": тогда рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки", - говорится в сообщении. Всего с начала этого года объем выданной ипотеки в России, по оценкам экспертов банка, составил более 3,6 триллиона рублей. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, этот показатель на 20% ниже показателя за 11 месяцев 2024 года. Основным драйвером остается семейная ипотека, доля которой в объеме продаж по итогам ноября составила 68%. По оценке ВТБ, в целом в 2025 году в России будет выдано 4,2 триллиона рублей жилищных кредитов против 4,8 триллиона рублей годом ранее. А в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 триллиона рублей. "Рынок ипотеки демонстрирует четкую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году, сжатие рынка в 2025-м, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост", — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. По ожиданиям ВТБ, в 2026 году рынок станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета - на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три как сейчас.
недвижимость, банки, финансы, алексей охорзин, втб
Недвижимость, Банки, Финансы, Алексей Охорзин, ВТБ
09:05 05.12.2025
 
Выдача ипотеки в России в ноябре выросла, сообщил ВТБ

ВТБ: российские банки в ноябре выдали 500 миллиардов рублей ипотеки на покупку жилья

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российские банки в ноябре 2025 года выдали порядка 500 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья, что на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре 2025 года российские банки выдали порядка 500 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре нынешнего года. По сравнению с ноябрем 2024 года рост составил более чем 90%, что во многом объясняется эффектом "низкой базы": тогда рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки", - говорится в сообщении.
Всего с начала этого года объем выданной ипотеки в России, по оценкам экспертов банка, составил более 3,6 триллиона рублей. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, этот показатель на 20% ниже показателя за 11 месяцев 2024 года. Основным драйвером остается семейная ипотека, доля которой в объеме продаж по итогам ноября составила 68%.
По оценке ВТБ, в целом в 2025 году в России будет выдано 4,2 триллиона рублей жилищных кредитов против 4,8 триллиона рублей годом ранее. А в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 триллиона рублей.
"Рынок ипотеки демонстрирует четкую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году, сжатие рынка в 2025-м, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост", — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
По ожиданиям ВТБ, в 2026 году рынок станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета - на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три как сейчас.
НедвижимостьБанкиФинансыАлексей ОхорзинВТБ
 
 
