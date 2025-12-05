Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/x-865245138.html
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро - 05.12.2025, ПРАЙМ
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро
Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T14:54+0300
2025-12-05T14:54+0300
технологии
финансы
мировая экономика
брюссель
ес
meta
tiktok
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье. "Сегодня Еврокомиссия наложила на Х штраф на сумму 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. Это первый штраф за нарушение закона о цифровых услугах", - сказал он. Ренье добавил, что основаниями для штрафа стало нарушение "обязательств прозрачности". В частности, каждый пользователь Х может заплатить за "голубую галочку", то есть показатель верифицированного аккаунта. Кроме того, штраф касается рекламный репозитория Х, где хранятся рекламные материалы, данные и объявления. Как сообщил Ренье, репозиторий Х "не работает должным образом и не предоставляет исследователям эффективный доступ к данным". В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta* (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251203/rossiya-865166837.html
https://1prime.ru/20250502/tiktok-857230741.html
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, мировая экономика, брюссель, ес, meta, tiktok
Технологии, Финансы, Мировая экономика, Брюссель, ЕС, Meta, TikTok
14:54 05.12.2025
 
ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро

ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.
"Сегодня Еврокомиссия наложила на Х штраф на сумму 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. Это первый штраф за нарушение закона о цифровых услугах", - сказал он.
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Google оштрафовали на миллионы рублей за отказ удалить запрещенный контент
3 декабря, 14:34
Ренье добавил, что основаниями для штрафа стало нарушение "обязательств прозрачности". В частности, каждый пользователь Х может заплатить за "голубую галочку", то есть показатель верифицированного аккаунта. Кроме того, штраф касается рекламный репозитория Х, где хранятся рекламные материалы, данные и объявления. Как сообщил Ренье, репозиторий Х "не работает должным образом и не предоставляет исследователям эффективный доступ к данным".
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta* (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
!TikTok
TikTok оспорит штраф ЕС за размещение личных данных европейцев в Китае
2 мая, 16:59
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ТехнологииФинансыМировая экономикаБрюссельЕСMetaTikTok
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала