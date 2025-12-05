ЕК оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро

https://1prime.ru/20251205/x-865245138.html

БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье. "Сегодня Еврокомиссия наложила на Х штраф на сумму 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. Это первый штраф за нарушение закона о цифровых услугах", - сказал он. Ренье добавил, что основаниями для штрафа стало нарушение "обязательств прозрачности". В частности, каждый пользователь Х может заплатить за "голубую галочку", то есть показатель верифицированного аккаунта. Кроме того, штраф касается рекламный репозитория Х, где хранятся рекламные материалы, данные и объявления. Как сообщил Ренье, репозиторий Х "не работает должным образом и не предоставляет исследователям эффективный доступ к данным". В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta* (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

