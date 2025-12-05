Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже отскакивает вверх

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу отскакивает вверх после падения на минимум с февраля 2023 года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.45 мск рос на 8 копеек (+0,7%), до 10,78 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,62-10,87 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,67 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,112 против 7,071 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,13 рубля.
Рубль корректирует рост
Юань на Мосбирже в пятницу после краткосрочного инерционного падения утром и обновления минимума с февраля 2023 года - около 10,6 рубля - стал резко отскакивать вверх. Перед выходными игроки решили откупить резко подешевевшую в последние дни валюту.
Участники рынка обратили внимание на решение Банка России снять с 8 декабря ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран.
"Это решение в моменте могло оказать давление на курс рубля. Оно способно увеличить спрос на иностранную валюту, остающийся относительно низким", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет -0,02% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,03% на предыдущих торгах. То есть индикатор впервые за несколько недель второй день подряд остается в отрицательной области.
Прогнозы
После укрепления относительно ключевых иностранных валют в пятницу рубль демонстрирует коррекцию вниз, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Мы прогнозируем, что к завершению пятничных торгов курс будет в диапазоне 75,7-76,3 рубля за доллар, 88,2-88,8 рубля за евро и 10,7-10,75 рубля за юань", - добавляет она.
Рубль, вероятно, будет оставаться крепким в декабре на фоне текущих цен на нефть и необходимости больших продаж валюты из ФНБ, считает Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции".
"При этом сезонный пик спроса на валюту для импорта уже пройден. Это создает привлекательные возможности для формирования валютной экспозиции портфеля через прямую покупку юаня, валютные облигации или другие квазивалютные инструменты", - добавляет он.
Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд
