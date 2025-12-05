https://1prime.ru/20251205/yuan-865262412.html
Юань на Мосбирже завершил торги на отметке 10,78 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги на отметке 10,78 рубля - 05.12.2025
Юань на Мосбирже завершил торги на отметке 10,78 рубля
Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,78 рубля, следует из данных Московской... | 05.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 8 копеек, до 10,78 рубля. За неделю юань упал на 14 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,62-11,04 рубля.
рынок
