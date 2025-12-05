https://1prime.ru/20251205/zaes-865240017.html
Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС
2025-12-05T11:22+0300
вена
алексей лихачев
рафаэль гросси
росатом
магатэ
запорожская аэс
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник в Вене обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом". "В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между "Росатомом" и Агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия "Росатома" в тематических инициативах и программах МАГАТЭ. Участники встречи подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия", - говорится в сообщении.
вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, магатэ, запорожская аэс
