Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС

Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС

2025-12-05T11:22+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник в Вене обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом". "В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между "Росатомом" и Агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия "Росатома" в тематических инициативах и программах МАГАТЭ. Участники встречи подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия", - говорится в сообщении.

