Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/zaes-865240017.html
Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС
Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС - 05.12.2025, ПРАЙМ
Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник в Вене обсудили вопросы обеспечения безопасности... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T11:22+0300
2025-12-05T11:22+0300
вена
алексей лихачев
рафаэль гросси
росатом
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник в Вене обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом". "В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между "Росатомом" и Агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия "Росатома" в тематических инициативах и программах МАГАТЭ. Участники встречи подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251120/zaes-864774417.html
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, магатэ, запорожская аэс
Вена, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Росатом, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
11:22 05.12.2025
 
Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС

Глава "Росатома" Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник в Вене обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом".
"В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между "Росатомом" и Агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия "Росатома" в тематических инициативах и программах МАГАТЭ. Участники встречи подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия", - говорится в сообщении.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
На ЗАЭС оценили работу станции
20 ноября, 23:59
 
ВенаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиРосатомМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала