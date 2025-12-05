https://1prime.ru/20251205/zapad-865231696.html

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Западные государства, столкнувшись с неудачами на Украине, потеряли свой прежний политический вес, а их способность мобилизовать население больше не действенна, утверждает издание The European Conservative."Результат этого кровавого конфликта (на Украине. — Прим. ред.) уже очевиден. Лидеры Европейского Союза и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну из-за Украины. Их претензии на роль ведущего мирового игрока в современном мире были окончательно развенчаны как фантазии увядающей политической силы", — пишет автор статьи.Он считает, что это подтверждается тем, как Европа избегает переговоров с Россией, лишая себя шанса влиять на миротворческий процесс. "Очевидно, что Большая Европа внесла лишь минимальные инициативы в переговоры с Россией по Украине. Независимо от дальнейшего развития ситуации на Украине, понятно, что ЕС утратил ведущую роль в этом процессе и не проявил значительных действий с начала конфликта", — отмечается в текстах.Издание делает вывод о неспособности нынешнего европейского руководства мобилизовать жителей даже перед лицом предполагаемой "российской угрозы"."Их лидеры, противоречащие национальным интересам, не могут внезапно разжечь патриотизм и побудить молодое поколение защищать свои страны. Те, кто считает, что решение в создании объединенной армии ЕС, глубоко ошибаются. Кто, по их мнению, будет воевать за невыбранную фон дер Ляйен и ее брюссельских бюрократов?" — задается вопросом обозреватель.Россия отмечает значительное усиление активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно высказывала обеспокоенность нарастанием военной силы блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при условии отказа Запада от милитаризации региона.

