"За фон дер Ляйен!" На Западе рассказали о мобилизации и войне с Россией
European Conservative: Запад в состоянии упадка из-за ситуации на Украине
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Западные государства, столкнувшись с неудачами на Украине, потеряли свой прежний политический вес, а их способность мобилизовать население больше не действенна, утверждает издание The European Conservative.
"Результат этого кровавого конфликта (на Украине. — Прим. ред.) уже очевиден. Лидеры Европейского Союза и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну из-за Украины. Их претензии на роль ведущего мирового игрока в современном мире были окончательно развенчаны как фантазии увядающей политической силы", — пишет автор статьи.
Он считает, что это подтверждается тем, как Европа избегает переговоров с Россией, лишая себя шанса влиять на миротворческий процесс.
"Очевидно, что Большая Европа внесла лишь минимальные инициативы в переговоры с Россией по Украине. Независимо от дальнейшего развития ситуации на Украине, понятно, что ЕС утратил ведущую роль в этом процессе и не проявил значительных действий с начала конфликта", — отмечается в текстах.
Издание делает вывод о неспособности нынешнего европейского руководства мобилизовать жителей даже перед лицом предполагаемой "российской угрозы".
"Их лидеры, противоречащие национальным интересам, не могут внезапно разжечь патриотизм и побудить молодое поколение защищать свои страны. Те, кто считает, что решение в создании объединенной армии ЕС, глубоко ошибаются. Кто, по их мнению, будет воевать за невыбранную фон дер Ляйен и ее брюссельских бюрократов?" — задается вопросом обозреватель.
Россия отмечает значительное усиление активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно высказывала обеспокоенность нарастанием военной силы блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при условии отказа Запада от милитаризации региона.