Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За фон дер Ляйен!" На Западе рассказали о мобилизации и войне с Россией - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/zapad-865231696.html
"За фон дер Ляйен!" На Западе рассказали о мобилизации и войне с Россией
"За фон дер Ляйен!" На Западе рассказали о мобилизации и войне с Россией - 05.12.2025, ПРАЙМ
"За фон дер Ляйен!" На Западе рассказали о мобилизации и войне с Россией
Западные государства, столкнувшись с неудачами на Украине, потеряли свой прежний политический вес, а их способность мобилизовать население больше не действенна, | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T04:13+0300
2025-12-05T04:13+0300
мировая экономика
украина
нато
ес
запад
европа
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_683:433:2518:1465_1920x0_80_0_0_439b5083c22c89ef4b05a7859ffeb04a.jpg
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Западные государства, столкнувшись с неудачами на Украине, потеряли свой прежний политический вес, а их способность мобилизовать население больше не действенна, утверждает издание The European Conservative."Результат этого кровавого конфликта (на Украине. — Прим. ред.) уже очевиден. Лидеры Европейского Союза и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну из-за Украины. Их претензии на роль ведущего мирового игрока в современном мире были окончательно развенчаны как фантазии увядающей политической силы", — пишет автор статьи.Он считает, что это подтверждается тем, как Европа избегает переговоров с Россией, лишая себя шанса влиять на миротворческий процесс. "Очевидно, что Большая Европа внесла лишь минимальные инициативы в переговоры с Россией по Украине. Независимо от дальнейшего развития ситуации на Украине, понятно, что ЕС утратил ведущую роль в этом процессе и не проявил значительных действий с начала конфликта", — отмечается в текстах.Издание делает вывод о неспособности нынешнего европейского руководства мобилизовать жителей даже перед лицом предполагаемой "российской угрозы"."Их лидеры, противоречащие национальным интересам, не могут внезапно разжечь патриотизм и побудить молодое поколение защищать свои страны. Те, кто считает, что решение в создании объединенной армии ЕС, глубоко ошибаются. Кто, по их мнению, будет воевать за невыбранную фон дер Ляйен и ее брюссельских бюрократов?" — задается вопросом обозреватель.Россия отмечает значительное усиление активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно высказывала обеспокоенность нарастанием военной силы блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при условии отказа Запада от милитаризации региона.
https://1prime.ru/20251203/ukraina-865177918.html
https://1prime.ru/20251130/zapad-865060121.html
https://1prime.ru/20251130/makron-865061590.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_821:428:2302:1539_1920x0_80_0_0_e37f4122ae94f3f12004909306abb547.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, нато, ес, запад, европа, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, НАТО, ЕС, ЗАПАД, ЕВРОПА, Общество
04:13 05.12.2025
 
"За фон дер Ляйен!" На Западе рассказали о мобилизации и войне с Россией

European Conservative: Запад в состоянии упадка из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Западные государства, столкнувшись с неудачами на Украине, потеряли свой прежний политический вес, а их способность мобилизовать население больше не действенна, утверждает издание The European Conservative.
"Результат этого кровавого конфликта (на Украине. — Прим. ред.) уже очевиден. Лидеры Европейского Союза и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну из-за Украины. Их претензии на роль ведущего мирового игрока в современном мире были окончательно развенчаны как фантазии увядающей политической силы", — пишет автор статьи.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Можем дать". Фон дер Ляйен сделала необычное заявление об Украине
3 декабря, 20:18
Он считает, что это подтверждается тем, как Европа избегает переговоров с Россией, лишая себя шанса влиять на миротворческий процесс.
"Очевидно, что Большая Европа внесла лишь минимальные инициативы в переговоры с Россией по Украине. Независимо от дальнейшего развития ситуации на Украине, понятно, что ЕС утратил ведущую роль в этом процессе и не проявил значительных действий с начала конфликта", — отмечается в текстах.
Военнослужащий батальона НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Зомби-война": на Западе заявили о новой форме борьбы с Россией
30 ноября, 03:22
Издание делает вывод о неспособности нынешнего европейского руководства мобилизовать жителей даже перед лицом предполагаемой "российской угрозы".
"Их лидеры, противоречащие национальным интересам, не могут внезапно разжечь патриотизм и побудить молодое поколение защищать свои страны. Те, кто считает, что решение в создании объединенной армии ЕС, глубоко ошибаются. Кто, по их мнению, будет воевать за невыбранную фон дер Ляйен и ее брюссельских бюрократов?" — задается вопросом обозреватель.
Россия отмечает значительное усиление активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно высказывала обеспокоенность нарастанием военной силы блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при условии отказа Запада от милитаризации региона.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России
30 ноября, 06:17
 
Мировая экономикаУКРАИНАНАТОЕСЗАПАДЕВРОПАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала